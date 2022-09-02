В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют объяснений
Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало временного поверенного в делах России в республике после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о потенциальных угрозах безопасности миротворцев в Приднестровье.
Руководитель МИДЕИ Нику Попеску отметил, что в его стране не зарегистрирован ни один случай притеснения национальных меньшинств, а предположения российского МИД об угрозах в адрес миротворцев ничем не обоснованы.
В молдавском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что республика, как и раньше, считает верным делать "мирные и дипломатические шаги, основанные на диалоге, как в целях реинтеграции страны [возвращения фактического контроля над Приднестровьем], так в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории Молдавии".
Сергей Лавров заявил сегодня, что провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье будут рассматриваться Москвой как нападение Молдавии на Россию. Глава МИД РФ напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2008 году в Грузии и повлекла вооруженный конфликт двух стран.
В ходе референдума, проведенного в непризнанном Приднестровье в 2006 году, 97% его участников высказались за независимость и последующее присоединение к России. В июле текущего года министр самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости, а затем - на присоединение к РФ.