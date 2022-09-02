В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют объяснений

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало временного поверенного в делах России в республике после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о потенциальных угрозах безопасности миротворцев в Приднестровье.

Руководитель МИДЕИ Нику Попеску отметил, что в его стране не зарегистрирован ни один случай притеснения национальных меньшинств, а предположения российского МИД об угрозах в адрес миротворцев ничем не обоснованы.

"Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Что касается русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав", – заверил коллег Попеску.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что республика, как и раньше, считает верным делать "мирные и дипломатические шаги, основанные на диалоге, как в целях реинтеграции страны [возвращения фактического контроля над Приднестровьем], так в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории Молдавии".

Сергей Лавров заявил сегодня, что провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье будут рассматриваться Москвой как нападение Молдавии на Россию. Глава МИД РФ напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2008 году в Грузии и повлекла вооруженный конфликт двух стран.

В ходе референдума, проведенного в непризнанном Приднестровье в 2006 году, 97% его участников высказались за независимость и последующее присоединение к России. В июле текущего года министр самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости, а затем - на присоединение к РФ.