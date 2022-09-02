В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов
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В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов

В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов

Новый модный сезон стартовал в столице строго 1 сентября: в клубе Bounce, расположенном в стенах заводского цеха 1930-х годов, прошел показ Ushatáva, посвященный памяти друга и бывшего контент-директора бренда Дачи Зухбая (он умер на 34-м году жизни в прошлом августе, после того как заболел коронавирусом). Сотрудничать с маркой Зухбая начал в 2016 году в качестве дизайнера мужской линейки.

Гостями мероприятия стали Мария Миногарова (она также вышла в этот вечер на подиум), Ксения Соловьева, Александр Рогов, Ксения Чилингарова, Кирилл Рихтер и другие представители модной тусовки столицы.


Ксения Соловьева
Мария Миногарова
Александр Рогов
Ксения Чилингарова
Иляна Эрднеева и Игорь Гаранин
Кирилл Рихтер
Игорь Андреев и Мария Комарова

Над коллекцией работали год и включили в нее детали, которые были вдохновлены личным стилем Дачи и напоминали бы о нем: например, приталенные пиджаки и жатый искусственный шелк, так как Дачи ненавидел гладить вещи. Кроме того были воспроизведены некоторые архивные модели из мужской линейки бренда, над которой когда-то работал Зухбая.

У нас с Дачи был уговор. Как два грузина, мы очень цинично относимся к смерти, всегда много об этом говорили, шутили. Он мне дал четкие указания, что делать в случае, если он уйдет раньше. Согласно указаниям, обязательно нужно было выпустить грандиозную коллекцию в его честь. Мы выпустили — и устроили показ, чтобы подчеркнуть значимость Дачи. Потому что знаем — он бы оценил,

— сказала соосновательница бренда Нино Шаматава в интервью The Blueprint.


Дачи Зухбая


Мария Миногарова












Показ стал знаковым событием, которое активно обсуждали и в телеграм-каналах.

По отзывам и сторис, кажется, это первое в этом году вполне светское мероприятие с кучей модной молодежи и свежих лиц. Поздравляем дизайнеров с интересным ивентом, хоть и по грустному поводу,

— написали в "Антиглянце".

Коллекция не без влияния Balenciaga, но внятная и цельная. Понравились многослойность, игра объемов, пропорции, стайлинг. И вечерние луки из чего-то высокотехнологичного полиамидно-эластанового — особенно коричневое трио (два платья и комбинезон). Интересно, кто первый наденет?

— написала Ксения Соловьева.

Модели продемонстрировали все типы фигур от героинового шика до намечающегося бодипозитива. Коллекция сохранила убедительный баланс между театральностью и коммерцией,

— описала показ Мария Лобанова.


Дарья Лисиченко
Алена Лендер и Александра Маниович
Амбарцум Кабанян
Карина Нигай
Сергей Мезенцев и Марианна Елисеева
Рома Уваров
Федор Гамалея и Василиса Гусарова
Урсула Ким
Павел Вардишвили
Снежана Самохина
Юлия Василевская


Нино Шаматава (Ushatáva), Александр Рогов, Ольга Шуранова и Санан Гасанов (Ushatáva)
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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