В новом трейлере Sonic Frontiers показали обзор геймплея игры

Вадим Карасев





Издательство SEGA готовит к релизу Sonic Frontiers — революционную часть серии Sonic, которая пока воспринимается поклонниками франшизы со скепсисом. Игра предложит открытые большие локации с разными биомами, возможность развивать главного героя, плюс все это подкреплено привычным геймплеем для серии, где Соник мчится по локациям на огромных скоростях и собирает монеты.

Создатели Sonic Frontiers представили новый трейлер, в котором постарались рассказать о различных геймплейных моментах игры. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются 3 разнообразным биома: остров Арес, киберпространство и пустыня. В каждом из биомов игроков ждут враги, монеты, различный бонусный контент, головоломки и многое другое.

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Напомним, релиз Sonic Frontiers состоится 8 ноября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.