Вадим Карасев

«Подъем»: в Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что ее выписали из больницы после жалобы на клопов. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем».

По рассказу самой женщины, ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 15 на Авангардной улице из-за кисты. Спустя два дня пациентку отправили долечиваться домой, несмотря на то, что она все еще испытывала боль. Уточняется, что во время пребывания в хирургическом отделении она пожаловалась в интернете на клопов в палате и опубликовала снимки, на которых видны следы укусов.





Фото: Telegram-канал «Подъём»

В свою очередь, в местном комитете по здравоохранению сообщили, что насекомые тут ни при чем, а петербурженку выписали, потому что она не нуждалась в операции.

«Пациентов выписывают под наблюдение участкового терапевта в том случае, когда в стационарном лечении он не нуждается. Данная пациентка не нуждалась в оперативном лечении. Кисты поджелудочной железы оперируют нечасто и в незапущенных случаях предпочитают лечить консервативными методами. Так что отмены операции не было», — сообщили в ведомстве.

В августе стало известно, что 32-летний житель Свердловской области Антон Таушанков скончался после 12 дней безуспешных попыток получить врачебную помощь.