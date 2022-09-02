В России допустили частичный демонтаж «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Аналитик Демидов заявил, что ФРГ сможет частично разобрать «Северный поток-2»

Полный демонтаж «Северного потока-2» является маловероятным из-за того, что данный процесс является крайне сложным и дорогостоящим. Тем не менее, Германия может частично разобрать газопровод, вырезав запорную арматуру на пунктах приема газа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящая в правящую коалицию в бундестаге ФРГ, ранее призвала к демонтажу российского газопровода «Северный поток-2». «Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока-2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — сказано в документе, принятом на заседании в Бремене.

«Сама идея демонтажа "Северного потока-2" появляется все чаще в новостях и будет появляться чаще ближе к отопительному сезону, — уверен Демидов. — В связи с тем, что Германии предстоит достаточно сложная зима, и цены на газ и его будущий необратимый дефицит могут заставить некоторых политиков и людей в Германии рассмотреть "временный" запуск "Северного потока-2" с целью заполнения хранилищ до наступления весеннего сезона».

Именно этого, как объяснил аналитик, и опасаются некоторые политики, нацеленные на полный отказ от российского газа вне зависимости от того, какой урон это нанесёт германской экономике.

«Сам процесс демонтажа очень сложный и дорогостоящий. Поэтому не могу пока представить, что бюджет выделит деньги на такую операцию. Максимум чем могут ограничится — это вырезка запорной арматуры на пунктах приема газа проекта "Северный поток-2" либо нанесение урона оборудованию длительного срока изготовления», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что после демонтажа оборудование и материалы можно будет использовать на других газовых проектах Евросоюза.

Ранее разобрать газопровод призвал президент Польши Анджей Дуда. «Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока-2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — отметил польский лидер.