В самой южной точке Южной Америки открыт новый вид птиц
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В самой южной точке Южной Америки открыт новый вид птиц

В самой южной точке Южной Америки открыт новый вид птиц

Коллектив зоологов из Чили, Аргентины, Германии и США опубликовал описание нового вида птиц, обитающего на островах Диего-Рамирес, расположенных в проливе Дрейка примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн. Эти острова считаются самой южной точкой Южной Америки.

Открытая птица принадлежит к небольшому роду Aphrastura, который распространен исключительно в Южной Америке и часто упоминается под испанским названием «райадито». До сих пор были известны два представителя этого рода. Шипохвостый райадито (Aphrastura spinicauda) встречается в центральной и южной части Чили. Островной райадито (Aphrastura masafuerae) живет только на острове Александра Селькирка, названном в честь моряка, вынужденного прожить на необитаемом острове в одиночестве более четырех лет в 1704–1709 годах. При этом Александр Селькирк не мог наслаждаться пением островного райадито, так как жил не на том острове, который впоследствии получил его имя, а на соседнем, названном позднее островом Робинзона Крузо — литературного героя, прототипом которого стал Селькирк.

Недавно обнаруженный вид назвали субантарктическим райадито (Aphrastura subantarctica). Птица имеет общую длину 14,5 см и весит около 15 граммов. Этот вид отличается от шипохвостого райадито более крупным клювом, более длинными лапками, более коротким хвостом и большей массой тела. Вместо того чтобы, подобно шипохвостому райадито, гнездиться в дуплах деревьев, субантарктический райадито откладывает яйца в углублениях почвы.

«Генетическая, морфологическая и экологическая дивергенция субантарктической популяции райадито, которая могла возникнуть в результате изоляции на острове с отличной средой обитания, вероятно, является продолжающимся эволюционным процессом, — пишут авторы исследования. — Из-за небольшого размера островов Диего-Рамирес и потенциального прибытия инвазивных хищных млекопитающих необходимо защитить этот новый эндемичный вид от вымирания».

Об открытии субантарктического райадито сообщается в статье в журнале Scientific Reports.

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По материалам: polit.ru

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