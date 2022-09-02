В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»

Вадим Карасев

Сенатор Джабаров: ЕС не нужно ограничивать цены на газ после остановки «Северного потока»СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале заявил, что Европейскому союзу (ЕС) больше не нужно ограничивать цены на российский газ после остановки «Северного потока» из-за ремонта.

По его словам, «за что боролись — не то и напоролись», а поскольку подачи топлива нет, то и говорить не о чем.

Сенатор посоветовал европейским странам приобрести лицензию на заготовку дров из-за введенных санкций. «Купайтесь зимой в антироссийских санкциях, покупайте лицензию на заготовку дров… в Сибири», — резюмировал Джабаров.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

