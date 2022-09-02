В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»

В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»

В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»Сенатор Джабаров: ЕС не нужно ограничивать цены на газ после остановки «Северного потока»СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале заявил, что Европейскому союзу (ЕС) больше не нужно ограничивать цены на российский газ после остановки «Северного потока» из-за ремонта.

По его словам, «за что боролись — не то и напоролись», а поскольку подачи топлива нет, то и говорить не о чем.

Сенатор посоветовал европейским странам приобрести лицензию на заготовку дров из-за введенных санкций. «Купайтесь зимой в антироссийских санкциях, покупайте лицензию на заготовку дров… в Сибири», — резюмировал Джабаров.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox можно опробовать бесплатно
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет

Топ на сегодня

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно

Еще по теме

В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Озвучены последствия полной остановки «Северного потока»
Джабаров объяснил призыв Зеленского помешать строительству «Северного потока — 2»
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»