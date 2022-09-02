В Великобритании обвинили Путина в дорожных проблемах страны
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В Великобритании обвинили Путина в дорожных проблемах страны

В Великобритании обвинили Путина в дорожных проблемах страныДорожные службы Великобритании обвинили Путина в проблемах с ремонтными работами

Дорожным службам Великобритании не хватает денежных средств на покупку битума для заделки выбоин. Виновником проблем с дорожными работами в стране британцы считают президента России Владимира Путина, пишет Daily Mail.

До начала российской спецоперации на Украине около 60 процентов битума, который используется для ремонта британских дорог, поставлялось из России. Теперь же властям необходимо нормировать материал, а также искать его на других рынках, что увеличивает затраты и откладывает ремонт дорог.

В Ассоциации местного самоуправления (LGA), которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявили, что многие из ее членов пострадали от 22-процентного увеличения стоимости содержания дорог. Местные власти столкнулись со значительным отставанием в графике дорожного ремонта, им потребуется от 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов (почти 14 миллиардов долларов), чтобы исправить ситуацию.

«Глобальное давление, такое как спецоперация России на Украине, а также растущая инфляция и нехватка материалов создали "идеальный шторм" для советов и оказали давление на и без того напряженные местные бюджеты», — заявил представитель транспортной организации Дэвид Ренард.

Ранее колумнист газеты The Daily Telegraph Аллистер Хит предположил, что Великобритания может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду на фоне тяжелой экономической ситуации. Нынешнее положение в стране он сравнил с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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