Ваня Барзиков решил заняться похудением Кристины Бухынбалтэ
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Ваня Барзиков решил заняться похудением Кристины Бухынбалтэ

Ваня Барзиков решил заняться похудением Кристины Бухынбалтэ
Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ снова вместе, однако парень поставил определённые условия... Крис бросит вредные привычки, займётся спортом и начнёт посещать психолога. В очередной раз Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков решили начать всё с начала, однако Ваня выставил несколько условий. Уже в ближайшее время Крис должна будет избавиться от всех своих вредных привычек, начать ходить в зал и усиленно заниматься спортом, чтобы привести фигуру в порядок. Более того, она должна будет начать ходить на терапию к психологу, чтобы справиться с собственной неуверенностью и комплексами, которые появились у неё ещё в прошлых отношениях.

В итоге Иван решил, что тренировать Кристину он будет лично. Уже сейчас парень подыскивает недалеко от Поляны хороший спортзал. Связано его недовольство с тем, что из Италии девушка вернулась с «Валиками» в области бёдер. А ведь совсем скоро пройдёт очередной этап конкурса «Королева Дом-2», а также очередная презентация осенней одежды.

Скорее всего Крис будет соблюдать все рекомендации максимум неделю, после чего сорвётся и устроит очередные разборки. Впрочем, не исключено, что терапия с психологом ей всё же поможет и она действительно решит изменить свой образ жизни, окончательно и бесповоротно.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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