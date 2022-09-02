Ваня Барзиков решил заняться похудением Кристины Бухынбалтэ

Вадим Карасев

В очередной раз Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков решили начать всё с начала, однако Ваня выставил несколько условий. Уже в ближайшее время Крис должна будет избавиться от всех своих вредных привычек, начать ходить в зал и усиленно заниматься спортом, чтобы привести фигуру в порядок. Более того, она должна будет начать ходить на терапию к психологу, чтобы справиться с собственной неуверенностью и комплексами, которые появились у неё ещё в прошлых отношениях.В итоге Иван решил, что тренировать Кристину он будет лично. Уже сейчас парень подыскивает недалеко от Поляны хороший спортзал. Связано его недовольство с тем, что из Италии девушка вернулась с «Валиками» в области бёдер. А ведь совсем скоро пройдёт очередной этап конкурса «Королева Дом-2», а также очередная презентация осенней одежды.Скорее всего Крис будет соблюдать все рекомендации максимум неделю, после чего сорвётся и устроит очередные разборки. Впрочем, не исключено, что терапия с психологом ей всё же поможет и она действительно решит изменить свой образ жизни, окончательно и бесповоротно.