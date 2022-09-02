Венецианский кинофестиваль-2022: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур на премьере фильма "Тар"
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Венецианский кинофестиваль-2022: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур на премьере фильма "Тар"

Венецианский кинофестиваль-2022: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур на премьере фильма "Тар"

В Италии в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля прошла премьера фильма "Тар" о женщине-дирижере. Премьеру посетили Кейт Бланшетт, председатель жюри Джулианна Мур, модель Джорджина Родригез и другие.


Кейт Бланшетт

В центре внимания оказалась Кейт Бланшетт, которая вышла на красную дорожку в черном бархатном костюме Schiaparelli, украшенном цветами.


Создатели фильма "Тар": Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Тодд Филд, Софи Кауэр и Кейт Бланшетт


Джулианна Мур


Джорджина Родригез

Фильм режиссера Тодда Филда рассказывает вымышленную историю дирижера Лидии Тар — первой женщины, которая возглавила оркестр Берлинской филармонии. По сюжету картины, Тар находится в творческом кризисе, и старается делать карьеру, пытаясь при этом наладить отношения с близкими. Главную роль в фильме исполнила Кейт Бланшетт.

Накануне состоялось открытие Венецианского кинофестиваля, которое посетили много известных людей, в том числе Катрин Денев и Хиллари Клинтон.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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