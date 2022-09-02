Вера Брежнева - проститутка, заявил Милонов
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Вера Брежнева - проститутка, заявил Милонов

Вера Брежнева - проститутка, заявил Милонов
Виталий Милонов жестко прошелся по певице Вере Брежневой. Политик без стеснения говорит об уехавших за рубеж звездах. Максим Галкин для политика враг номер один, а Брежнева — безголосая певица, которой не рады в России. При этом депутат не отрицает, что публика любит слушать таких, как Вера. Виталий Милонов против того, чтобы артисты, которые резко высказались о российской власти и эмигрировали, приезжали обратно. По мнению политика, не стоит обогащать таких звезд, посещая их выступления. «Я на Мармеладзе и не ходил! — заявил депутат в программе «Место встречи» на НТВ, исковеркав фамилию Валерия Меладзе. — Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит».
Госдеятеля вывел из себя концерт Меладзе в нашей стране. Несколько месяцев назад певец кричал, что уходит из шоу-бизнеса и возвращается к первой профессии инженера. Поначалу гонорар 57-летнего Меладзе достигал семь миллионов, сейчас исполнитель выступает за четыре с половиной миллиона. Это связано с тем, что артиста занесли в черный список для высокопоставленных лиц, то есть его не могут приглашать политики и другие статусные персоны. «Если это был бы чиновник, нас бы не позвали. Вы, наверное, знаете, что Меладзе находится в запрещенных списках. Было такое, что нам давали предоплату в Питере, а потом заказчик звонил и извинялся, так как у него были высокопоставленные гости. Хотя он очень хотел, чтобы Валерий выступил у него», — делился недавно с прессой менеджер певца Георгий Симонян.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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