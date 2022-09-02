Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S
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Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S

Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S


Игра Lost Eidolons несколько месяцев назад была доступна в качестве пробной версии на Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S. Тогда, на этапе тестирования, разработчики отмечали, что версия для Xbox One все еще находится в состоянии разработки, и на тот момент они были готовы предложить для теста Lost Eidolons только на Xbox One X — из прошлого поколения консолей. Но, как стало известно сегодня, версию для поколения Xbox One решили полностью отменить.

Разработчики сообщили, что игра Lost Eidolons выходит 13 октября в Steam на PC. На Xbox Series X | S игра появится в начале 2023 года, даты выхода пока нет. А после релиз запланирован и «на других консолях», без уточнений. Однако, в том же сообщении разработчики объявили, что передумали выпускать проект на Xbox One, поскольку стремятся обеспечить игрокам «лучший опыт» в Lost Eidolons.

Напомним, Lost Eidolons — это одиночная пошаговая ролевая игра.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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