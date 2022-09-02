Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин был уверен, что предыдущий бычий рынок криптовалют рано или поздно закончится. Об этом он заявил в интервью блогеру Ноа Смиту.

My interview with Vitalik Buterin is out!https://t.co/bXRzI0DASf — Noah Smith 🐇🇺🇦 (@Noahpinion) September 2, 2022

"На самом деле я удивлен, что обвал не произошел раньше. Обычно криптопузыри длятся около 6-9 месяцев после преодоления предыдущего пика. Следом довольно быстро наступает стремительное падение. На этот раз бычий рынок длился почти полтора года", — сказал Бутерин.

По его словам, это является отражением присущей криптовалютам "цикличной динамики".

"Когда цены растут, многие говорят, что это новая парадигма и будущее, а когда падают, люди начинают утверждать: это обречено, и в корне ошибаются", — подчеркнул он.

Периодические ценовые спады помогают "хорошо выявлять" проблемы в индустрии и неустойчивые бизнес-модели. Последние преуспевают во время бума на рынке за счет притока новых денег, но их модель прекращает работать в период спада, отметил Бутерин. В качестве примеров он привел недавний крах проекта Terra и инвестиционную скам-схему BitConnect, рухнувшую в 2017 году.

Бутерин признал, что медвежьи этапы негативно влияют на разработку и развитие протоколов, поскольку трудно в финансовом плане поддерживать разросшиеся команды.

"Но я не претендую на [изобретение] лекарства от этой динамики", — заключил он.

Напомним, сооснователь и CEO платформы IoTeX Рауллен Чай в начале 2022 года высказал мнение, что сильные криптопроекты переживут медвежий рынок и восстановятся.