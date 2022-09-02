Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин был уверен, что предыдущий бычий рынок криптовалют рано или поздно закончится. Об этом он заявил в интервью блогеру Ноа Смиту.
My interview with Vitalik Buterin is out!https://t.co/bXRzI0DASf— Noah Smith 🐇🇺🇦 (@Noahpinion) September 2, 2022
"На самом деле я удивлен, что обвал не произошел раньше. Обычно криптопузыри длятся около 6-9 месяцев после преодоления предыдущего пика. Следом довольно быстро наступает стремительное падение. На этот раз бычий рынок длился почти полтора года", — сказал Бутерин.
По его словам, это является отражением присущей криптовалютам "цикличной динамики".
"Когда цены растут, многие говорят, что это новая парадигма и будущее, а когда падают, люди начинают утверждать: это обречено, и в корне ошибаются", — подчеркнул он.
Периодические ценовые спады помогают "хорошо выявлять" проблемы в индустрии и неустойчивые бизнес-модели. Последние преуспевают во время бума на рынке за счет притока новых денег, но их модель прекращает работать в период спада, отметил Бутерин. В качестве примеров он привел недавний крах проекта Terra и инвестиционную скам-схему BitConnect, рухнувшую в 2017 году.
Бутерин признал, что медвежьи этапы негативно влияют на разработку и развитие протоколов, поскольку трудно в финансовом плане поддерживать разросшиеся команды.
"Но я не претендую на [изобретение] лекарства от этой динамики", — заключил он.
Напомним, сооснователь и CEO платформы IoTeX Рауллен Чай в начале 2022 года высказал мнение, что сильные криптопроекты переживут медвежий рынок и восстановятся.