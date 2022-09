Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин был уверен, что предыдущий бычий рынок криптовалют рано или поздно закончится. Об этом он заявил в интервью блогеру Ноа Смиту.

My interview with Vitalik Buterin is out!https://t.co/bXRzI0DASf