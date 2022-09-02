Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
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Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым

Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым


Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин был уверен, что предыдущий бычий рынок криптовалют рано или поздно закончится. Об этом он заявил в интервью блогеру Ноа Смиту.



"На самом деле я удивлен, что обвал не произошел раньше. Обычно криптопузыри длятся около 6-9 месяцев после преодоления предыдущего пика. Следом довольно быстро наступает стремительное падение. На этот раз бычий рынок длился почти полтора года", — сказал Бутерин.


По его словам, это является отражением присущей криптовалютам "цикличной динамики".


"Когда цены растут, многие говорят, что это новая парадигма и будущее, а когда падают, люди начинают утверждать: это обречено, и в корне ошибаются", — подчеркнул он.


Периодические ценовые спады помогают "хорошо выявлять" проблемы в индустрии и неустойчивые бизнес-модели. Последние преуспевают во время бума на рынке за счет притока новых денег, но их модель прекращает работать в период спада, отметил Бутерин. В качестве примеров он привел недавний крах проекта Terra и инвестиционную скам-схему BitConnect, рухнувшую в 2017 году.


Бутерин признал, что медвежьи этапы негативно влияют на разработку и развитие протоколов, поскольку трудно в финансовом плане поддерживать разросшиеся команды.


"Но я не претендую на [изобретение] лекарства от этой динамики", — заключил он.


Напомним, сооснователь и CEO платформы IoTeX Рауллен Чай в начале 2022 года высказал мнение, что сильные криптопроекты переживут медвежий рынок и восстановятся.

# Экономика виталик бутерин, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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