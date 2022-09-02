Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот

Ведущий Владимир Соловьев заявил о продажности артистки. Продолжается заочный спор между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой. Раньше телеведущий вел себя скромнее, но после возвращения Примадонны стал буквально уничтожать ее словесно. Один их ведущих журналистов страны решил все-таки добиться от Примадонны реакции на политическую повестку. Несмотря на то, что Алла Борисовна сдержала слово и вернулась в Россию, ее поступок расценивают как слабость. Мол, у знаменитости закончились деньги, поэтому она решила податься в родную страну.Больше всех негодует Владимир Соловьев. В эфире шоу «Полный контакт» он сначала сравнил исполнительницу с дерьмом, а теперь решил пойти еще дальше и призвал Аллу Борисовну к ответу. «Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви», — говорит Владимир Рудольфович. Пока что певица никак не отреагировала на слова телеведущего.