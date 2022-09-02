Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот

Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Ведущий Владимир Соловьев заявил о продажности артистки. Продолжается заочный спор между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой. Раньше телеведущий вел себя скромнее, но после возвращения Примадонны стал буквально уничтожать ее словесно. Один их ведущих журналистов страны решил все-таки добиться от Примадонны реакции на политическую повестку. Несмотря на то, что Алла Борисовна сдержала слово и вернулась в Россию, ее поступок расценивают как слабость. Мол, у знаменитости закончились деньги, поэтому она решила податься в родную страну.
Больше всех негодует Владимир Соловьев. В эфире шоу «Полный контакт» он сначала сравнил исполнительницу с дерьмом, а теперь решил пойти еще дальше и призвал Аллу Борисовну к ответу. «Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви», — говорит Владимир Рудольфович. Пока что певица никак не отреагировала на слова телеведущего.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

Последние новости

Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя спрашивать у карт Таро
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3 сентября
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera

Еще по теме

Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Владимир Соловьев высказался об Алле Пугачевой
Пугачева в мини-платье и ботфортах "переплюнула" молодежь на съемках
Алла Пугачева испугала поклонников жутким нарядом