Володин призвал Европу не переставать покупать российский газ
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Володин призвал Европу не переставать покупать российский газ

Володин призвал Европу не переставать покупать российский газСпикер ГД Володин призвал Европу отменить санкции и запустить «Северный поток-2»

Европа должна отменить санкции против России, введенные после начала боевых действий на Украине, и запустить газопровод «Северный поток-2». К такому решению европейских политиков в своем Telegram-канале призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, европейские страны не смогут перестать покупать российский газ, чтобы не осложнить при этом жизнь гражданам. Володин напомнил, что давление на Москву уже привело к энергетическому кризису в Европе, ведь из 341 миллиарда кубометров газа, закупленных регионов в прошлом году, на долю России приходилась почти половина.

Спикер Госдумы рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир пытался решить проблему газа, но безрезультатно. Теперь, уверен он, для европейских стран наступил «момент истины».

При этом Володин не уточнил, откуда у него информация о результате поездки французского лидера. Сам Макрон по итогам визита объявил, что по состоянию на конец августа у Франции нет проблем с газом — накопленных запасов и действующих контрактов на поставку будет достаточно, чтобы пройти зиму.

Другие европейские лидеры в последнее время также выражают уверенность, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России нерешаемых проблем не возникнет. В частности, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Рост цен на газ в регионе к концу августа прекратился на фоне сообщений о значительно опережающем график заполнении подземных газовых хранилищ (ПХГ) и увеличении поставок сжиженного природного газа из США. Полное прекращение поставок по газопроводу «Северный поток» привело к временному скачку цен, после чего они вновь пошли вниз.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем с поставками в Европу «Газпром» начал сжигать излишки газа в районе компрессорной станции «Портовая», где начинается «Северный поток».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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