"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
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"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера

"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера

В период с 1994 по 1998 год голливудский актер Джонни Депп встречался с супермоделью Кейт Мосс. С того времени прошло уже более 20 лет, но их отношения все еще обсуждают. И тому есть причины.

В последние месяцы к ее персоне нередко обращались, когда шел процесс Деппа против Эмбер Херд. Теперь модель дала интервью для издания Vogue, в котором рассказала подробности романа со звездой "Пиратов Карибского моря".


Кейт обсуждала свою одежду и аксессуары, когда ей задали вопрос о бриллиантовом колье. Мосс вспомнила, что это был подарок Джонни, но способ, которым он ей его вручил, модель запомнила навсегда.

"Это были первые бриллианты, которыми я когда-либо владела. Он вытащил их из своей задницы. Мы собирались поужинать, и он сказал: "У меня что-то в заднице. Можешь взглянуть?" И я засунула руку ему в штаны и вытащила бриллиантовое колье!" — воскликнула Кейт.

В мае юристы актера вызывали женщину для дачи показаний, чтобы опровергнуть слух о том, что однажды Депп якобы спустил ее с лестницы. Эмбер Херд сама упомянула Кейт, но в итоге это сыграло против нее. В ходе процесса модель призналась, что просто поскользнулась на мокрой лестнице.

Я закричала, потому что не знала, что со мной случилось, и мне было больно, и он прибежал обратно, чтобы помочь мне, отнес меня в мою комнату и оказал мне медицинскую помощь.

Мосс до сих пор хорошего мнения о Джонни и пришла на суд, потому что хотела ему помочь. "Я знаю правду о Джонни. Я знаю, что он никогда не толкал меня с лестницы. Я должна была это сказать", — заявила модель журналистам.

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По материалам: uposters.ru

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