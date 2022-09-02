Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Чтобы стать сильной и счастливой женщиной, не обязательно быть агрессивной и стремиться к независимости во всем. Достаточно лишь найти источник вдохновения. Астрологи рассказали о том, где найти такой источник на этой неделе.

Главным женским помощником, наконец-таки, станет Венера. Они с понедельник начнет двигаться в Знаке Девы, поэтому лучшее, что можно сделать на этой неделе — это набраться новых впечатлений и эмоций. Причем получать эти впечатления желательно как можно больше в будние дни, ведь 10 числа начнется ретроградное движение Меркурия. Астрологи советуют отдать предпочтение знакомствам, новому опыту, общению, физической активности. Если придется куда-то поехать на выходных, лучше пользоваться лучшими оберегами для путешественников, чтобы Меркурий не нарушил планы.

Женщина-Овен

Представительниц Овна на этой неделе будет буквально переполнять желание поделиться с окружающими какими-либо идеями, планами, впечатлениями. Однако астрологи советуют делать это с осторожностью — особенно в выходные. На фоне влияния ретро-Меркурия активизируются недоброжелатели, завистницы, соперницы и те, кто давно ищет способ насолить Овнам. Это может испортить настроение, лишить женщин этого Знака удачи. Вернуть себе расположение фортуны помогут три магических способа. На этой неделе не нужно бояться длительного уединения.

Женщина-Телец

Большая часть недели пройдет под покровительством Венеры, которая отметится благоприятным положением на ночном небе. В большей степени её благотворное влияние ощутят на себе именно женщины-Тельцы, так как планета является их покровителем. Даже самые негативно настроенные женщины этого Знака могут столкнуться с чередой приятных совпадений. Благоприятные изменения могут быть связаны с делами, карьерой и сферой любви. Это очень благоприятное время для проведения обрядов на любовь и достаток в семье, для покупки новой одежды и новых начинаний.

Женщина-Близнецы

Планеты временно перестанут уводить мысли прекрасных Близнецов в сторону переживаний. Концентрироваться на работе станет в разы проще. Астрологи советуют присмотреться с необычным случайностям: в них можно найти ответ на вопрос о том, что судьба приготовила на ближайшие недели или даже месяцы. В эти семь дней женщинам данного Знака стоит опасаться переизбытка негативной энергии в организме. На наличие такой энергии может указывать четыре признака. Если будет много отрицательной энергии, избавиться от нее поможет своевременный отдых.

Женщина-Рак

Благодаря своей энергичности, общительности и уникальным способностям, усиленным Венерой, Раки прекрасного пола смогут достичь благополучия практически во всех сферах жизни. Главное — действовать осторожно, не рассказывая никому о планах на будущее. Вести дела нужно без спешки и не взвалить всю ответственность себя. Какие-то проблемы можно делегировать любимому мужчине. С высокой вероятностью он сам предложит свою помощь в период с 5 по 11 число. Если будут проблемы в общении с близкими, уберечь себя от фиаско Ракам помогут обереги для дома и семьи.

Женщина-Лев

Достичь целей, которые были намечены, Львам поможет умение правильно расставлять приоритеты в жизни. Неделя с 5 по 11 сентября — это время, когда важно игнорировать мелочи, доводя начатое до конца. У одиноких женщин-Львов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит начать чаще уделять внимание своему мужчине. Также представительницам данного Знака с большой вероятностью повезет в сфере карьеры и денег. Это хорошее время для покупок, деловых встреч и собеседований.

Женщина-Дева

У прекрасных Дев есть все шансы на кардинальные перемены в сфере работы: могут появиться новые обязанности, поступить новые предложения от работодателей. Астрологи советуют Девам прислушиваться к интуиции. Возможно, это поможет найти новый путь, ведущий к оглушительному успеху, новые возможности, которые помогут разбогатеть в ближайшем будущем. Главное — не сидеть сложа руки, а использовать все шансы, которые предоставит Вселенная. В общении с людьми полезно будет развивать дар убеждения. Он окажется крайне полезным в амурных делах и в работе.

Женщина-Весы

Довольно часто Весы совершают жизненные ошибки, мешающие быть им счастливыми. В период с 5 по 11 число вероятность таких ошибок будет повышенной. Важно следить за каждым своим словом и всем действиями, поступая обдуманно и осторожно. Счастливые перемены принесет Венера — их главный покровитель на ночном небе. Следует ждать приятных новостей от партнеров по бизнесу, любимого мужчины, близких людей, подруг или просто знакомых. Ретро-Меркурий усилит раздражительность и нервозность в выходные дни. Важно научиться держать себя в руках.

Женщина-Скорпион

Чтобы ненароком не испортить отношения с окружающими, Скорпионам прекрасного пола стоит перестать сыпать претензиями, критикой и колкостями в адрес окружающих. В худшем случае такими действиями можно будет спровоцировать открытый конфликт. Рекомендуется обуздать свой гнев, чтобы перестать разрушать свою женскую энергетику. Если на этой неделе плыть по течению и ничего не делать, то неделя пройдет спокойно, однако, без больших достижений. Если женщины-Скорпионы решат взяться за важные дела, то успеют закончить их к концу недели, правда появится опасность энергетического истощения.

Женщина-Стрелец

По словам астрологов, неделя с 5 по 11 сентября совершенно не подходит для повышенной активности. Лучше действовать осторожно и пользоваться заговорами на удачу перед важными событиями. На этой неделе Стрельцы ощутят мощный прилив сил и энергии благодаря позитивному влиянию Венеры, проходящей созвездие Девы. Решительность, напористость — вот что понадобится этим женщинам. Однако, начало ретро-фазы Меркурия может спутать карты, поэтому 10 и 11 число лучше провести в отдыхе. Свойственная Стрельцам открытость поможет завести новые знакомства.

Женщина-Козерог

Перед Козерогами с 5 по 9 число откроются новые возможности в сфере любви. 10 и 11 сентября лучше не знакомиться с новыми людьми и не давать никому пустых обещаний, так как это может привести к серьезным проблемам. Во избежание ошибок астрологи советуют трезво оценивать ситуацию, прежде чем начинать действовать. Руководствуясь этим простым правилом, представительницы этого Знака изменят ситуацию в свою пользу. Чтобы сделать свою жизнь лучше, Козерогам стоит научиться слышать самих себя. Это важный навык, который изменит из жизнь к лучшему.

Женщина-Водолей

Одинокие женщины-Водолеи смогут найти приятного мужчину. Если захочется женить его на себе, то можно обратиться за помощью к советам астрологов о том, как это сделать наиболее быстро и эффективно. Венера перевернет жизнь многих представительниц этого Знака. Правда, процесс трансформации приостановится 10 сентября, когда Меркурий войдет в ретро-фазу. Женщинам-Водолеям необходимо будет повысить самодисциплину, чтобы продвинуться вперед. Также полезно на этой неделе пользоваться творческим подходом.

Женщина-Рыбы

Ночные светила помогут прекрасным Рыбам взглянуть по-новому на мир. Также они позволят найти верное решение или разглядеть ошибку, которую до этого невозможно было заметить. Взору Рыб будет доступно гораздо больше, чем другим Знакам, и этим стоит воспользоваться. Чужие подсказки и советы будут раздражать больше обычного, негативно сказываясь на результате. Чтобы не выходить из себя и оставаться в гармонии, важно пользоваться семью простыми шагами. Если получится спокойно решать свои дела, то Рыбы прекрасного пола вырвутся вперед.