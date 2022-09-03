17 случаев, когда людям удалось сфотографировать диких животных во всей их забавности и нелепости

Заметить дикое животное (разумеется, если оно в этот момент не представляет опасности для заметившего) это всегда удивительно. Конечно же, всем тут же хочется сфотографировать увиденное. Но часто эти снимки не похожи на что-то грациозное и величественное. Мы собрали для вас случаи, когда людям удалось запечатлеть диких животных во всей их забавности и нелепости.

Привет!

Нырок

Когда пытаешься вести себя естественно

Зеленоглазое такси

Что за поза!

Этот парень потерял равновесие при посадке и оказался вверх ногами. Он провисел так целых 3 минуты (наверное, от шока/стеснения), прежде чем подтянуться и нормально усесться.

Сидишь в парке на пледе, ешь пиццу, и тут происходит это

Лиса на заднем дворе

Гигантская птица готовится похитить человека

Сурок в жаркий день

Когда кто-то испортил фото так, что оно стало только лучше

Ночной грабитель пойман с поличным

Похоже, он готов к перестрелке на Диком Западе.

Почти безголовый баклан

Это Спарта!

Эффектные ноздри бегемота

Поистине величественные аисты в Болгарии

Полёт белки

Сама грация

А здесь вы можете найти подборку фотографий животных, которые где-то застряли и выглядят не менее нелепо.