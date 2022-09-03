8 простых способов, как быстро отделить белок от желтка в курином яйце

Без яиц не обходится ни один рецепт выпечки. Иногда этот важный ингредиент нужен не полностью, а лишь частично, и тогда приходится придумывать, как отделить белок от желтка. С первого раза это удается далеко не всем, поэтому вы можете испортить не одно яйцо. Чтобы этого не произошло, рассмотрим простые способы, которые помогут быстро решить проблему.

Полезные советы

Белок и желток в курином яйце имеют разный состав. Жир, который содержится в желтке, может помешать при изготовлении бисквита и нежных белковых кремов.





Как домашнее куриное яйцо, так и купленное в магазине обязательно нужно промывать под проточной водой. Так вы будете уверены, что в вашу еду не попадут опасные живые организмы, особенно если далее не последует термическая обработка.

При взбивании белка в нем не должно находиться ни грамма желтка, иначе продукт пышным не получится.

Разбивать яйцо нужно точным быстрым движением, чтобы скорлупа не раскрошилась и не попала внутрь.

Чем свежее и прохладнее яйцо, тем проще будет его сепарировать.

Разделенные белок и желток нельзя хранить больше двух суток. Однако имейте в в иду, что желток засохнет, если его не залить холодной водой.

Как быстро отделить белок от желтка в курином яйце

1. Голыми руками

Ловкость рук — и никакого мошенничества. Это, конечно, шутка, но и самый базовый способ отделить белок от желтка. Нужно просто разбить целое яйцо в ладошку и аккуратно пропустить белок между пальцами. Когда он весь стечет и останется только желток, следует положить его в миску и хорошо вымыть руки.





2. С помощью скорлупы

Сепарация требует определенного навыка. Но опытные кулинары могут искусно разделить белок и желток с помощью половинок скорлупы. Для начала нужно разбить ее на две ровные части и медленно переливать желток из одной в другую, позволяя стечь всему белку. Однако есть риск повредить острой скорлупой тонкий мешочек желтка.

3. С помощью зубочистки

Изящный способ справиться с задачей — отделить белок зубочисткой. Для этого в остром кончике яйца нужно проделать маленькую дырочку и вставить в нее зубочистку, яйцо перевернуть. Белок постепенно вытечет, а внутри останется желток. Если он тоже понадобится, тогда скорлупу разбивают целиком и достают его. Способ, увы, не слишком быстрый, если вам нужно разделить сразу несколько яиц.

4. С помощью воронки

У каждой хозяйки в кухонном шкафчике имеется этот предмет. Он пригодится не только для переливания жидкостей, но и для сепарации, только у воронки должно быть узкое горлышко. Разбейте в него яйцо над миской, чтобы через отверстие вытек весь белок. Желток, увы, тоже может вытечь, если воронка большая.

5. Бутылочным горлышком

Это очень популярный и простой способ сепарации. Вылейте яйцо в миску. Затем возьмите чистую и сухую пластиковую бутылку и надавите на стенки, чтобы создать вакуум. Приложите горлышко к желтку и отпустите стенки — он затянется внутрь без белка. Потом еще раз надавите на стенки бутылки над другой миской, чтобы из горлышка выскользнул желток.





6. Шприцом

Если дома есть шприц, то им тоже очень просто набрать внутрь содержимое мешочка с желтком. Вы будете полностью контролировать процесс, и белок не перемешается с желтком.

7. Пластиковым стаканом

В обычном пластиковом стаканчике сделайте отверстие на дне и вылейте в него яйцо целиком. Держите стаканчик над миской — белок вытечет в нее.

8. С помощью специальных приспособлений

Ложечки-разделители тоже очень удобны. Если вы любите «умные» приспособления, а не лайфхаки, то это тоже отличный и удобный вариант. Через специальные отверстия белок вытекает, а желток остается целым и невредимым.





Альтернатива таким ложечкам — мини-груша для сепарации. Она работает по принципу пипетки, и действует точно так же, как и пластиковая бутылка.

В магазине можно встретить силиконовые груши в виде большой пипетки. Ее принцип действия точно такой же — приспособление всасывает внутрь жидкость за счет давления воздуха. Этот гаджет пользуется большой популярностью.