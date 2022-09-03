Адеев и Яббаров стали лидерами «клуба изгнанников» из Дом-2

Вадим Карасев

Никак не могут избавиться от привычки снимать свою жизнь на камеру бывшие участники Дом-2. Найти работу за пределами проекта у них не вышло, в связи с чем «звезды» телестройки, которых вышвырнули за ворота, решили объединиться и открыть новый канал.Артур Николайчук создал собственный канал, который в итоге назвали «БезДом2ные». Естественно, лидерами этого «клуба изгнанников» станет Алексей Адеев совместно с Ильёй Яббаровым. Конечно, до большой аудитории им пока далеко, в связи с чем они рассчитывают снимать шок-контент с ночными гулянками и различными непотребствами.Во всяком случае именно этот вариант и предложил Алексей Адеев. Сам парень уверяет, что с Дом-2 его выставили лишь из-за политических разногласий с Иваном Барзиковым. Свое мнение Адеев пытается отстоять, ведь в эфирах правду не показывают и поспорить с Лешей по этому вопросу никто не может.Интересно, смогут ли эти изгнанники создать нечто интересное и уникальное? Ранее Андрей Чуев пытался создать так называемый Дом-3, но у него ничего не вышло...