Александру Гудкову может грозить реальный срок
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Александру Гудкову может грозить реальный срок

Александру Гудкову может грозить реальный срок
Артист Александр Гудков сделал пародию на патриотическую песню Шамана. Пародийный клип артиста на песню Shaman «Я русский!» вызвал возмущение пользователей социальных сетей и патриотично настроенных звезд российской эстрады. Председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков увидел в сатирическом клипе Гудкова «Я узкий» разжигание межнациональной розни. По его мнению, творчество юмориста напоминает шутку Идрака Мирзализаде про матрас, русских и фекалии. Напомним, комик был выдворен из России за оскорбление нации. МВД запретило ему въезд на территорию страны пожизненно. Неравнодушный Шлыков написал официальный запрос в Прокуратуру РФ. Он просит возбудить уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если в ходе следствия будет установлено, что пародия оскорбительна, Гудкова ждет штраф в размере 500 тысяч рублей или срок от двух до пяти лет в колонии, пишет Telegram-канал Mash!.
Александр Гудков снял сатирический клип на песню Шамана и назвал композицию «Я узкий». Творчество возмутило звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, Яна Поплавская назвала бывшего капитана команды КВН «Федор Двинятин» фриком. «Там, с его точки зрения, все умно и смешно. И самое веселое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине», — негодует она в своем Telegram-канале. Пользователи социальных сетей тоже остались недовольны композицией юмориста. Они считают клип 39-летнего квнщика отвратительным. «Все это пахнет мерзостью, очередной пошлятиной, от которой люди устали. Нельзя так плохо относиться к своему народу и стране»; «У Гудкова просто таланта нет писать хорошие песни»; «Я честно в шоке. Он с телика не вылезал, вышел из КВН, и опустить себя до такой степени, прискорбно», — пишут в Интернете.
# Шоу-бизнес Гудков Александр
По материалам: z-aya

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