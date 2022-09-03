Александру Гудкову может грозить реальный срок

Артист Александр Гудков сделал пародию на патриотическую песню Шамана. Пародийный клип артиста на песню Shaman «Я русский!» вызвал возмущение пользователей социальных сетей и патриотично настроенных звезд российской эстрады. Председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков увидел в сатирическом клипе Гудкова «Я узкий» разжигание межнациональной розни. По его мнению, творчество юмориста напоминает шутку Идрака Мирзализаде про матрас, русских и фекалии. Напомним, комик был выдворен из России за оскорбление нации. МВД запретило ему въезд на территорию страны пожизненно. Неравнодушный Шлыков написал официальный запрос в Прокуратуру РФ. Он просит возбудить уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если в ходе следствия будет установлено, что пародия оскорбительна, Гудкова ждет штраф в размере 500 тысяч рублей или срок от двух до пяти лет в колонии, пишет Telegram-канал Mash!.Александр Гудков снял сатирический клип на песню Шамана и назвал композицию «Я узкий». Творчество возмутило звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, Яна Поплавская назвала бывшего капитана команды КВН «Федор Двинятин» фриком. «Там, с его точки зрения, все умно и смешно. И самое веселое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине», — негодует она в своем Telegram-канале. Пользователи социальных сетей тоже остались недовольны композицией юмориста. Они считают клип 39-летнего квнщика отвратительным. «Все это пахнет мерзостью, очередной пошлятиной, от которой люди устали. Нельзя так плохо относиться к своему народу и стране»; «У Гудкова просто таланта нет писать хорошие песни»; «Я честно в шоке. Он с телика не вылезал, вышел из КВН, и опустить себя до такой степени, прискорбно», — пишут в Интернете.