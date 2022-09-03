Алена Свиридова, вся в морщинах, появилась перед фанатами

Певица Алена Свиридова решила показать себя без прикрас. Артистка давно уже не та эффектная блондинка, какой ее помнят поклонники. Сейчас исполнительница хита «Розовый фламинго» редко выходит на сцену и живет тихой жизнью 60-летней женщины. Выглядит артистка для своего возраста весьма неплохо – следит за фигурой, модно одевается, но не пытается молодиться за счет пластики или обилия макияжа. Не использует звезда 90-х и фотошоп. Вот и на свежем снимке из Крыма Свиридова предстала без всякой ретуши, в своем естественном виде. Причем певица рискнула позировать перед камерой с близкого расстояния и даже не прикрыла глаза темными очками, как это делают некоторые ее возрастные коллеги по цеху, желающие замаскировать морщины. «Держу лето за хвост», — подписала артистка снимок, на котором она мило улыбается, лежа в гамаке в купальнике.Фолловеры похвалили исполнительницу за натуральный вид, но не могли не отметить, насколько сильно она постарела. «Не узнала сразу», «Такая естественная, без всяких фильтров и фотошопа», «Ой, что за бабушка, подумала, а это Свиридова», «Боже! Какая милая старушка!», — написали пользователи в комментариях. Однако нельзя отрицать, что фигура у артистки отличная, ведь она для этого немало делает. Певица не раз рассказывала о своих диетах, а также хвасталась, что совсем перестала пользоваться лифтом, желая всегда быть в форме. Свиридова до сих пор может себе позволить носить мини-платья и облегающие наряды, чем восхищает поклонников.