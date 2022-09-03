Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева

Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева

Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева
Актриса и певица Алика Смехова опубликовала откровенное фото в бикини, вызвав восхищение даже коллег. Алика Смехова, как и многие звезды в этом году, решила проводить лето публично – и выставила у себя в блоге в социальных сетях снимок, на котором позирует в смелом бикини. «Лето, давай, до свидания!» — сопроводила свой пост актриса.
54-летнюю Алику Смехову многие подозревали в чрезмерном увлечении фотошопом. Ну мало кто может смириться с тем, что на шестом десятке женщина может выглядеть так шикарно. Актриса показала абсолютно честное фото в купальнике и доказала всем подписчикам, что она и правда находится в отличной форме. «Ух! Огонь-девка!» — восхитилась и даже слегка позавидовала коллеге по цеху Лариса Гузеева. «Блистательная!» — оценила Ольга Кабо. Внимательные поклонники, конечно, тут же углядели лишние триста граммов на талии звезды и еще какую-то неровность там, где ее нет у юных моделей. Но это только доказывает: актриса абсолютно честна со своими подписчиками и не применяет к своим фотографиям никаких фильтров или фотошопа.
Другое дело – Анна Семенович, которая недавно похвасталась фотосессией в купальнике, на которой блеснула своими роскошными формами. Да вот только внимательные фанаты углядели огромное, просто избыточное использование фотошопа: поплыл пупок, да и пальцы выглядят слишком тонкими. И вообще фигура слишком идеальная: видно, что к снимкам приложил руку «мастер».
# Шоу-бизнес Смехова Алика
По материалам: z-aya

Последние новости

В Halo Infinite создают комнату из «Истории игрушек» с помощью Forge — выглядит впечатляюще
В Halo Infinite создают комнату из «Истории игрушек» с помощью Forge
Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию 
Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию
В Германии заявили о надежности поставок газа в страну
В Германии заявили о надежности поставок газа в страну
Какой материал выбрать для покрытия крыши: плюсы и минусы всех вариантов
Какой материал выбрать для покрытия крыши: плюсы и минусы всех
В ГД разработан законопроект для упрощения трудоустройства подростков
В ГД разработан законопроект для упрощения трудоустройства подростков
Настасья Самбурская продемонстрировала грудь крупным планом
Настасья Самбурская продемонстрировала грудь крупным планом
Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева
Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала
Гоша Куценко поделился фото до облысения
Гоша Куценко поделился фото до облысения
Лариса Андерсен составила календарь покупок на ближайшие дни сентября 2022
Лариса Андерсен составила календарь покупок на ближайшие дни сентября
Юлия Пересильд показала в День знаний подросших дочерей
Юлия Пересильд показала в День знаний подросших дочерей
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в
Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 лет
Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте

Топ на сегодня

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа
Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
Объясните мне, что это за штука? (18 фото)

Еще по теме

Алика Смехова показала архивное фото неузнаваемого Федора Бондарчука с шевелюрой (фото)
48-летняя Алика Смехова удивила вызывающим декольте (фото)
Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына
Лариса Гузеева показала дочь в купальнике