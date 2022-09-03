Алика Смехова показала шикарную фигуру в бикини, которой позавидовала Гузеева

Актриса и певица Алика Смехова опубликовала откровенное фото в бикини, вызвав восхищение даже коллег. Алика Смехова, как и многие звезды в этом году, решила проводить лето публично – и выставила у себя в блоге в социальных сетях снимок, на котором позирует в смелом бикини. «Лето, давай, до свидания!» — сопроводила свой пост актриса.54-летнюю Алику Смехову многие подозревали в чрезмерном увлечении фотошопом. Ну мало кто может смириться с тем, что на шестом десятке женщина может выглядеть так шикарно. Актриса показала абсолютно честное фото в купальнике и доказала всем подписчикам, что она и правда находится в отличной форме. «Ух! Огонь-девка!» — восхитилась и даже слегка позавидовала коллеге по цеху Лариса Гузеева. «Блистательная!» — оценила Ольга Кабо. Внимательные поклонники, конечно, тут же углядели лишние триста граммов на талии звезды и еще какую-то неровность там, где ее нет у юных моделей. Но это только доказывает: актриса абсолютно честна со своими подписчиками и не применяет к своим фотографиям никаких фильтров или фотошопа.Другое дело – Анна Семенович, которая недавно похвасталась фотосессией в купальнике, на которой блеснула своими роскошными формами. Да вот только внимательные фанаты углядели огромное, просто избыточное использование фотошопа: поплыл пупок, да и пальцы выглядят слишком тонкими. И вообще фигура слишком идеальная: видно, что к снимкам приложил руку «мастер».