Алла Пугачева начала разборки с Никитой Михалковым

Певица Алла Пугачева высказалась о режиссере. Народная артистка СССР Алла Пугачева в очередной раз доказала, что слов на ветер не бросает. Обещала вернуться к 1 сентября и вернулась. И даже отвезла детей в школу, но на торжественной линейке присутствовать отказалась. Вместо этого она побеседовала с журналистами, заявив, что очень хочет «набить морду одному человеку». Кому именно — уточнять не стала. Недостатка в хейтерах, обвинявших ее в предательстве Родины, Примадонна не испытывала. Но до поры хранила молчание. И вот уже сегодня она вспомнила добрым словом режиссера Никиту Михалкова, который прямо заявил, что такие люди как Пугачева и ее муж стране не нужны. Алла Борисовна разместила в запрещенной сети отрывок из фильма «Раба любви».«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?», — невинно поинтересовалась она. Теперь Михалкову предстоит ответить, что он думает по поводу возвращения певицы в родные пенаты. И готов и он и дальше гнуть свою линию по поводу нежелательности ее пребывания в России. Ничего лишнего или оскорбительного, но знающие Пугачеву люди не обманулись ее миролюбием. Они считают, что артистка вышла на тропу войны и пост можно считать вызовом на дуэль.