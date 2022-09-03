Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию

Певец Андрей Макаревич и другие звезды признаны иностранными агентами. Артисты выступали с критикой в адрес России, и обратная реакция не заставила себя долго ждать. С сегодняшнего дня Михаил Шац и Андрей Макаревич являются иноагентами. Пока артисты не отреагировали по этому поводу, возможно, они выскажутся в ближайшее время. А пока Шац и Макаревич наслаждаются жизнью в Израиле и, по всей видимости, не собираются возвращаться в Россию. «Были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я испытывал серьезное давление, которое меня вынудило к чему-то. Но это было неприятно. Это были анонимные звонки, сообщения. Потом я сидел месяц еще в Питере. Я остался бы в России только в единственном случае — если бы дочка осталась тоже. Но мы приняли совместное решение и уехали», — отмечал 57-летний Михал Григорьевич.Андрей Вадимович не слишком лестно отзывался о России, но все же планировал выступать здесь с группой «Машина времени». Правда, концерты коллектива были отменены. «Я никогда не обращал внимания на моих коллег, которые уехав, наперебой упражнялись в унижении моей страны. Я никогда не говорил о них, но в данном случае хочу обратить на это внимание. Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм. Это даже элемент социопатии, то есть неестественное восприятие себя и собственного я. Это возвеличивание над чем-то. Я всегда замечал, что у него такое снобское отношение ко всему вокруг. Но в данном случае, когда человек рассуждает уже с точки зрения Бога, это впечатляет», — высказывался о поведении Макаревича продюсер Макс Фадеев. UPD. Последовала реакция от Андрея Макаревича. Кажется, музыкант не удивлен статусу иноагента. «Я еще не видел. Ничего не буду предпринимать. Ну слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами? Я думаю, это был вопрос времени», — признался он в беседе с журналистами RTVI.