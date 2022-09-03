Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию

Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Певец Андрей Макаревич и другие звезды признаны иностранными агентами. Артисты выступали с критикой в адрес России, и обратная реакция не заставила себя долго ждать. С сегодняшнего дня Михаил Шац и Андрей Макаревич являются иноагентами. Пока артисты не отреагировали по этому поводу, возможно, они выскажутся в ближайшее время. А пока Шац и Макаревич наслаждаются жизнью в Израиле и, по всей видимости, не собираются возвращаться в Россию. «Были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я испытывал серьезное давление, которое меня вынудило к чему-то. Но это было неприятно. Это были анонимные звонки, сообщения. Потом я сидел месяц еще в Питере. Я остался бы в России только в единственном случае — если бы дочка осталась тоже. Но мы приняли совместное решение и уехали», — отмечал 57-летний Михал Григорьевич.
Андрей Вадимович не слишком лестно отзывался о России, но все же планировал выступать здесь с группой «Машина времени». Правда, концерты коллектива были отменены. «Я никогда не обращал внимания на моих коллег, которые уехав, наперебой упражнялись в унижении моей страны. Я никогда не говорил о них, но в данном случае хочу обратить на это внимание. Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм. Это даже элемент социопатии, то есть неестественное восприятие себя и собственного я. Это возвеличивание над чем-то. Я всегда замечал, что у него такое снобское отношение ко всему вокруг. Но в данном случае, когда человек рассуждает уже с точки зрения Бога, это впечатляет», — высказывался о поведении Макаревича продюсер Макс Фадеев. UPD. Последовала реакция от Андрея Макаревича. Кажется, музыкант не удивлен статусу иноагента. «Я еще не видел. Ничего не буду предпринимать. Ну слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами? Я думаю, это был вопрос времени», — признался он в беседе с журналистами RTVI.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядит на самом деле
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала,
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют объяснений
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют

Еще по теме

Андрей Макаревич посла россиян
Андрей Макаревич доит россиян, но жить тут не хочет
Макаревич заявил, что смена клавишника для гастролей по Украине не связана с политикой
Андрей Макаревич готов выступать в России за круглую сумму денег