Анну Хилькевич отравили на отдыхе

35-летняя актриса Анна Хилькевич совершенно не ожидала случившегося. Артистка сейчас находится в Кейптауне, где проходят съемки нового шоу канала ТНТ «Влюбись, если сможешь». В проекте она выступает в роли ведущей совместно с Мариной Кравец. Между съемками, которые идут в довольно напряженном графике, актриса успевает и отдыхать. Так, в один из дней она съездила на винодельню, а до этого пообедала в одном из самых знаменитых местных ресторанов. Увы, то, что он дорогой и известен своей прекрасной кухней, не спасло Хилькевич от серьезной беды. Сейчас она жалеет, что сразу не прислушалась к своим ощущениям, а просто доверилась имиджу ресторана. И в результате Анна отравилась.«Когда мне принесли блюдо, я почувствовала нехороший запах и вкус. Но я подумала, что мне кажется, ведь это же топовый рестик, тут такого может не случиться. Хотя такое может случиться где угодно. И не стала слушать себя. И зря. Ближайшая ночь стала для меня испытанием на прочность», — пожаловалась актриса на серьезное отравление. Актриса пока что не сделала выводы из предыдущих поездок. Дело в том, что она уже страдала из-за морепродуктов, когда отдыхала во Вьетнаме. Тогда Анна Хилькевич съела устрицы и получила серьезное отравление. А в результате тоже слегла на целые сутки. Даже местного доктора вызывали, который хоть что-то понимал по-русски. После отравления Анна могла есть только обычную лапшу и зарекалась есть морепродукты. И вот снова рискнула — и опять не повезло.