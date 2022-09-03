Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную пострелизную поддержку
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Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную пострелизную поддержку

Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную пострелизную поддержку


Хоррор Callisto Protocol от создателя Dead Space получит продолжительную пострелизную поддержку. Об этом сообщила студия-разработчик Striking Distance.

На данный момент создатели не конкретизируют планы по развитию игры, но, по словам технического директора студии, разработчики изначально стремились создать игровой мир расширяемым, как и сюжет. Создатели игры планируют рассказывать новые истории в мире Callisto Protocol — как через дополнения, так и в сиквелах. Уже заявлено, что поддержка Callisto Protocol будет продолжаться не менее 4 лет.

Напомним, Callisto Protocol — однопользовательская хоррор игра, которая выйдет 2 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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