Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную пострелизную поддержку

Вадим Карасев





Хоррор Callisto Protocol от создателя Dead Space получит продолжительную пострелизную поддержку. Об этом сообщила студия-разработчик Striking Distance.

На данный момент создатели не конкретизируют планы по развитию игры, но, по словам технического директора студии, разработчики изначально стремились создать игровой мир расширяемым, как и сюжет. Создатели игры планируют рассказывать новые истории в мире Callisto Protocol — как через дополнения, так и в сиквелах. Уже заявлено, что поддержка Callisto Protocol будет продолжаться не менее 4 лет.

Напомним, Callisto Protocol — однопользовательская хоррор игра, которая выйдет 2 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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