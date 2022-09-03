Бесплатную юридическую помощь переведут в цифру

Минюст установил перечень участников государственной и негосударственной систем для оказания бесплатной юридической помощи через электронные сервисы. Соответствующий приказ ведомства от 19.08.2022 №167 вступает в силу 3 сентября.

Так, согласно документу, к участникам госсистемы относятся:

- федеральные и региональные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,

- органы управления государственных внебюджетных фондов,

- государственные юридические бюро, бесплатные адвокаты и нотариусы.





К участникам негосударственной системы относятся юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Бесплатные юристы смогут направлять электронные запросы и уведомления через систему информационного межведомственного взаимодействия.