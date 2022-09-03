Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов
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Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов

Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов


В отличие от ряда других криптовалютных проектов сжигание токенов ADA для создания дефицита невозможно, поскольку это будет "кражей" чужой собственности, заявил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон.



Он ответил пользователю, который упрекнул его в невежестве. По мнению комментатора под ником PerAsperaVinco, уничтожение части собственности повышает ценность оставшейся.


Хоскинсон в ходе обсуждения пояснил, что у некоторых других проектов есть контролируемый командой резерв токенов. 


"Обычно есть несколько крупных премайнов, которые учредители контролируют и уничтожают, чтобы манипулировать ценой в периоды низкой ликвидности. У ADA этого нет", — написал он.



По словам Хоскинсона, все токены ADA принадлежат их держателям и операторам стейкинг-пулов. Они получают вознаграждение в монете и отобрать у них ADA для сжигания будет ничем иным, как кражей имущества, подчеркнул основатель Cardano.


В сети Ethereum механизм сжигания монет в виде части транзакционных комиссий активировали в августе 2021 года в ходе хардфорка London. 


На момент написания общее количество ликвидированных токенов превысило 2,6 млн ETH. Согласно прогнозу, после обновления The Merge и перехода на алгоритм Proof-of-Stake сеть станет дефляционной.


Один из комментаторов напомнил, что технически эмиссия Ethereum не ограничена. У ADA по аналогии с биткоином установлен лимит рыночного предложения монеты, отметил он.



Напомним, Cardano обошла биткоин в рейтинге глобальных брендов, заняв 26 место. Цифровое золото оказалось на 30 позиции.

# Экономика cardano, чарльз хоскинсон, новости
По материалам: ForkLog

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