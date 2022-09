Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов

В отличие от ряда других криптовалютных проектов сжигание токенов ADA для создания дефицита невозможно, поскольку это будет "кражей" чужой собственности, заявил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон.

The astonishing power of ignorance is revealed when people cannot grasp that there is no magic reserve of Ada floating out there. All Ada is in the hands of owners, actual people, to burn it would require it be taken from them and destroyed https://t.co/kGzwFyg3nS — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 31, 2022

Он ответил пользователю, который упрекнул его в невежестве. По мнению комментатора под ником PerAsperaVinco, уничтожение части собственности повышает ценность оставшейся.

Хоскинсон в ходе обсуждения пояснил, что у некоторых других проектов есть контролируемый командой резерв токенов.

"Обычно есть несколько крупных премайнов, которые учредители контролируют и уничтожают, чтобы манипулировать ценой в периоды низкой ликвидности. У ADA этого нет", — написал он.

Usually there is some large premine that the founders control and destroy to manipulate the price during periods of lower liquidity. Ada does not have this — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 31, 2022

По словам Хоскинсона, все токены ADA принадлежат их держателям и операторам стейкинг-пулов. Они получают вознаграждение в монете и отобрать у них ADA для сжигания будет ничем иным, как кражей имущества, подчеркнул основатель Cardano.

В сети Ethereum механизм сжигания монет в виде части транзакционных комиссий активировали в августе 2021 года в ходе хардфорка London.

На момент написания общее количество ликвидированных токенов превысило 2,6 млн ETH. Согласно прогнозу, после обновления The Merge и перехода на алгоритм Proof-of-Stake сеть станет дефляционной.

Один из комментаторов напомнил, что технически эмиссия Ethereum не ограничена. У ADA по аналогии с биткоином установлен лимит рыночного предложения монеты, отметил он.

Also Eth, for example, doesn't have a total supply and you could technically "print" Eth forever, so a burning mechanism kind of makes sense there. ADA has a total supply like btc, a very different animal. — Lnnrt0 (@lnnrt0) August 31, 2022

Напомним, Cardano обошла биткоин в рейтинге глобальных брендов, заняв 26 место. Цифровое золото оказалось на 30 позиции.