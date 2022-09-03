Чего больше всего стоит опасаться Ракам

Вадим Карасев

Всем нам есть чего стоит опасаться по жизни, поскольку многие наши поступки и эмоции могут отпугивать удачу и лишать нас сил. Астрологи рассказали, чего стоит остерегаться больше всего Ракам.

Например, Раки, будучи представителями так называемых кардинальных Знаков Зодиака, нередко обладают сильной нетерпимостью. Это очень важная, но не самая главная их проблема. Вот на что им следует обратить внимание больше всего.

Игнорирование внутреннего голоса

У Раков очень сильная интуиция. Но они почему-то зачастую на нее не обращают практически никакого внимания. Это большая ошибка, которую стоит исправить, причем как можно скорее. Ракам нельзя игнорировать внутренний голос, особенно если речь идет о какой-то очень неприятной ситуации, опасном жизненном положении. Ракам нужно доверять своему чутью, когда на кону стоит счастье, любовь, здоровье или деньги.

Бестактность в общении с людьми

Раки очень часто лишаются авторитета и возможности завести важное знакомство, когда ведут себя слишком дерзко и негативно. Такое случается со всеми нами, но Раки чаще других Знаков Зодиака начинают общение с негативной ноты. Они слишком надменны или же просто недостаточно открыты. Проблема Раков в том, что они слишком много думают о том, что и как сказать. Иногда полезно просто довериться сердцу и дарить улыбки с добрыми словами всем, кто встречается на пути.

Эгоизм

Раки нередко делают что-то хорошее для окружающих и близких, но порой они превращаются в самых эгоистичных людей на планете. В такие моменты им стоит говорить себе «стоп». Эгоистичное поведение может стать для Раков причиной одиночества. Им стоит опасаться этого и хотя бы немного думать о других людях.

Перекладывание ответственности на других людей

Раки любят делегировать какие-то дела своим детям, второй половинке, друзьям. Сначала это просто временная просьба, а затем Раки просто забывают о том, что им самим тоже необходимо уделять время делам. Когда Раки перестают сами заниматься тем. Что для них важно, это приводит их жизнь в состояние хаоса и неразберихи. Одно дело — просить о помощи, а другое — сваливать все на близких.

Длительные болезни

Если Рак заболел, то представителю данного Знака необходимо как можно скорее найти возможность вылечиться и вернуться в строй. Абсолютно любой недуг нужно исправлять максимально быстро, поскольку не долеченные «болячки» потом приносят Ракам много других проблем. Когда эти люди чувствуют себя неважно в течении длительного срока, это приводит к еще большим неурядицам. Им нужно быть сильными и бодрыми.