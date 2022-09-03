Чикагский художник рисует комиксы о кролике Бани, хитро сплетая в них юмор, сарказм и суровую повседневность
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Чикагский художник рисует комиксы о кролике Бани, хитро сплетая в них юмор, сарказм и суровую повседневность

Чикагский художник рисует комиксы о кролике Бани, хитро сплетая в них юмор, сарказм и суровую повседневность

Комиксы, которые вы сейчас увидите, вряд ли не зацепят вас. Симпатичная рисовка, прикольные персонажи и отменный юмор — так можно охарактеризовать работы чикагского художника-иллюстратора Райана Пейджлоу, которые без преувеличения уже не первый год покоряют интернет.

Главный герой комиксов — забавный и никогда не падающий духом кролик Бани, которому почему-то почти никогда не везёт. Создатель персонажа постоянно помещает его в различные ситуации, приправляя всё это добротным сарказмом и сатирой. Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться кролику, он не падает духом и продолжает смело идти вперёд по жизни. То же самое можно сказать и о его товарищах и друзьях, которые тоже довольно часто встречаются в комиксах Райана.

Давайте немного отвлечёмся от повседневной суеты и поднимем себе настроение, наблюдая за харизматичным ушастым героем и его ближайшим окружением.

Иногда солнышко никого не щадит

Это было сложно

Представьте, ещё в 2013 году Национальное общество карикатуристов назвало «Бани» лучшим веб-комиксом. Популярность пришла к Райану больше десяти лет назад.

Он снова вернулся

Это так мило

Когда перед вами в кино садится кто-то высокий

Решил вернуть утраченную молодость

Теперь значительно теплее

Несмотря на то, что в комиксах почти нет слов, они иногда затрагивают некоторые глубокие темы, с которыми сталкиваются люди. К таким можно отнести любовь, расставание, отношения с гаджетами, едой и собственной прокрастинацией.

Кругом обман — 15 долларов за пакет и 10

Спи, мозг, спи

Неожиданный поворот

Неравный бой

Восхитительное выступление

Приманка

Впервые Райан начал рисовать комиксы после того, как сломал локоть в восьмом классе. У него было вдоволь времени попрактиковаться в рисовании. Художник считает, что этот период стал одним из лучших в его жизни.

Экстра чёрный

Противники пиццы с ананасом поймут

Закрутились так закрутились

bunicomic

Здесь вы можете посмотреть другие забавные комиксы, которые продемонстрируют, что говорили бы животные друг другу и людям, если бы умели это делать.

# Интересное
По материалам: twizz

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