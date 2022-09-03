Чулпан Хаматова ополчилась на русских журналистов
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Чулпан Хаматова ополчилась на русских журналистов

Чулпан Хаматова ополчилась на русских журналистов
Актриса Чулпан Хаматова устроила скандал. Артистка после начала специальной военной операции по защите Донбасса уехала из России и начала новую жизнь в Латвии. Звезда уже отыграла несколько спектаклей, которые тепло приняли зрители. Несколько дней назад Чулпан Хаматова играла в постановке Нового Рижского театра. После спектакля, как обычно, у входа в культурное учреждение ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью. Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки. «Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: «Не смейте ко мне приближаться», — описывает ситуацию очевидец.
С Чулпан попытались сфотографироваться многочисленные ожидающие поклонники, но звезду сериала «Зулейха открывает глаза» уже было не остановить. «Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!», — закричала она, цитирует Prozvezd.ru. Фанаты удивились такому поведению актрисы, которое ранее было ей несвойственно. То ли она была не в духе, то ли ее довели, и она теперь боится каждого шороха. В итоге никто так и не смог пообщаться со знаменитостью, и она уехала не попрощавшись. «Честно говоря, разница в поведении бывшей российской звезды на сцене и за кулисами шокировала всех, кто наблюдал за этой сценой. Будто бы это два совершенно разных человека! — говорит очевидец Наталья. — Перед публикой в зале или перед телекамерами — это нежная и трогательная актриса. А за кулисами — нервная, взвинченная и высокомерная».
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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