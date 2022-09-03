ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge

Компания ConsenSys анонсировала запуск коллекции «устойчивых» невзаимозаменяемых токенов (NFT), приуроченных к активации обновления The Merge в сети Ethereum.

Согласно пресс-релизу, NFT разработаны совместно с художником Крисом Скиннером и анимационной фирмой Keithcity Group.

Все токены в коллекции Regenesis будут бесплатными. Для их получения нужно подключить кошелек MetaMask и подать заявку в день активации The Merge — примерно 15-16 сентября.

Каждый NFT изображает «тщательно детализированный мир, воплощающий одно из главных преимуществ слияния: устойчивость, безопасность и масштабируемость».

Напомним, сторонники PoW-форка Ethereum назвали его неизбежным. Они намерены отменить EIP-1559, подразумевающее сжигание части транзакционных комиссий.

Ранее крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine запустил сервис стейкинга второй по капитализации криптовалюты.