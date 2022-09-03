ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge

ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge


Компания ConsenSys анонсировала запуск коллекции «устойчивых» невзаимозаменяемых токенов (NFT), приуроченных к активации обновления The Merge в сети Ethereum.


Согласно пресс-релизу, NFT разработаны совместно с художником Крисом Скиннером и анимационной фирмой Keithcity Group.


Все токены в коллекции Regenesis будут бесплатными. Для их получения нужно подключить кошелек MetaMask и подать заявку в день активации The Merge — примерно 15-16 сентября.


Каждый NFT изображает «тщательно детализированный мир, воплощающий одно из главных преимуществ слияния: устойчивость, безопасность и масштабируемость».


Напомним, сторонники PoW-форка Ethereum назвали его неизбежным. Они намерены отменить EIP-1559, подразумевающее сжигание части транзакционных комиссий.


Ранее крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine запустил сервис стейкинга второй по капитализации криптовалюты.

# Экономика consensys, ethereum 2, nft, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего ловят мурашки по всему телу
Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
Глава Xbox Game Studios назвал самую ожидаемую игру от команд Xbox
Глава Xbox Game Studios назвал самую ожидаемую игру от команд Xbox
Чего больше всего стоит опасаться Ракам
Чего больше всего стоит опасаться Ракам
Глава Евросовета раскритиковал ЕК за медлительность в борьбе с ценами на газ
Глава Евросовета раскритиковал ЕК за медлительность в борьбе с ценами
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял
Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее
Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери
Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради
Как готовятся к шоу дронов
Как готовятся к шоу дронов
DeepMind научила ИИ-агентов играть в футбол
DeepMind научила ИИ-агентов играть в футбол
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах

Топ на сегодня

В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на

Еще по теме

Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая
CME Group добавит в листинг Ethereum-опционы
Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной