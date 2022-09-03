Daily Mail: у Виктории Бекхэм "разбито сердце" из-за вражды с Николой Пельтц. Новые подробности конфликта
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Daily Mail: у Виктории Бекхэм "разбито сердце" из-за вражды с Николой Пельтц. Новые подробности конфликта

Daily Mail: у Виктории Бекхэм "разбито сердце" из-за вражды с Николой Пельтц. Новые подробности конфликта

Источник из окружения Виктории Бекхэм подтвердил изданию Daily Mail недавно появившиеся слухи о ее вражде с невесткой Николой Пельтц.

По словам инсайдера, звезда очень переживает из-за того, что практически не виделась со своим старшим сыном Бруклином со дня его свадьбы в апреле. Она боится, что их отношения будут только ухудшаться, и не знает, что делать.

Виктории нравится быть в близких отношениях со всеми своими детьми, именно с ними она любит проводить большую часть времени. Она всегда тепло относилась к девушкам своих сыновей, была с ними дружелюбна. И Николу она просто обожала с первого дня знакомства с ней. Но все усложнилось, и это ее расстраивает, у нее разбито сердце. У нее и Бруклина всегда была такая тесная связь, он утешал ее, когда у нее что-то не ладилось в браке. Она постоянно водила его на всевозможные мероприятия. Сейчас ей очень сложно.

Напомним, что раздор между Викторией и ее невесткой, по слухам, спровоцировала организация свадьбы Николы и Бруклина. Одной из главных причин конфликта называют тот факт, что Никола предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Виктории Бекхэм.


Бруклин и Виктория Бекхэм

Также инсайдеры сообщают, что Виктория "украла" песню, под которую Бруклин Бекхэм должен был танцевать на свадьбе с Николой. Якобы молодожены выбрали для своего танца композицию из репертуара выступавшего на свадьбе певца Марка Энтони, но тот по просьбе Виктории посвятил ее матери и сыну. Как пишет Daily Mail, огорченная Никола даже покинула зал, где проходило торжество.

Большинство гостей точно поняли, что что-то произошло. Молодоженам было очень неловко из-за этой ситуации, потому что они рассчитывали на особенный момент для них двоих.

Впоследствии ни одна из сторон не сделала первого шага к примирению. Виктория Бекхэм не прислала невестке приглашение на показ своего бренда на Парижской неделе моды. Никола не один раз намекнула, что у слухов о конфликте есть основание, чем повергла Викторию и ее мужа Дэвида Бекхэма в шок.


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Что касается Бруклина, то этим летом он пропустил традиционный семейный отдых. А Виктория и Дэвид, как утверждают инсайдеры, отказались платить за оформление его грин-карты, дающей право проживать на территории США. Все расходы взял на себя отец Николы, миллиардер Нельсон Пельтц, который относится к Бруклину как к сыну.

Недавно Бруклин и Никола снялись в фотосессии для гонконгского Vogue и рассказали изданию о совместных планах на будущее.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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