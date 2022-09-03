Действующий украинский генерал признал потери ВСУ в сотни тысяч человек: "Кто за это будет отвечать?"
Из-за конфликта на Украине погибли "сотни тысяч человек". Об этом в эфире интернет-канала UMN рассказал бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
Как утверждает военачальник, через некоторое время народ Украины решит "спросить" у власти, ради чего были "принесены в жертву" десятки и даже сотни тысяч человек. Генерал констатировал, что в ходе российской военной операции было потеряно уже 20% территорий страны, и на возвращение их под контроль Киева потребуются также десятки тысяч жизней.
Военный подчеркнул, что сохранение Украины как государства – заслуга не высшего политического руководства во главе с Владимиром Зеленским, а "самоорганизовавшегося" народа.
Он добавил, что украинские власти не сделали ничего, чтобы сохранить жизни людей. По мнению генерала, если "стереть историю" невозможно, то невозможно также "стереть кровь" мирного населения, погибшего в том числе из-за неосторожности и некомпетентности действующего руководства страны. Бывший замглавы СНБО отметил, что Киев должен ответить за огромные потери как среди военных, так и среди простых украинцев.
"Давайте собирать тех, кто разбирается в определенных военных делах, проводить совещания и четко определять пути решения этих проблем, а не рассказывать нашему народу, что все у нас хорошо, что все у нас классно. Пусть расскажут это тем, кто уже похоронил своих сыновей – они в это уже не верят и не поверят никогда. И они будут задавать вопросы тем, кто врет нашим гражданам – в глаза им зададут вопросы, вживую когда-нибудь, почему мой сын или муж погиб, а ты остался живым? Это страшный вопрос, и когда-то его начнут задавать вживую", – подытожил Кривонос.
Сергей Кривонос – действующий генерал-майор ВСУ. После начала российской военной операции Кривонос более месяца возглавлял оборону международного аэропорта "Жуляны" - одного из важнейших стратегических объектов Украины.
29 августа украинские СМИ заявили о начале контрнаступления на Херсон. Военкоры сообщали об активизации ВСУ на Херсонском, Криворожском и Николаевском направлениях. 30 августа российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Атакующие понесли серьезные потери. 1 сентября российской стороне удалось предотвратить захват Запорожской АЭС украинским спецназом.