Вадим Карасев

Из-за конфликта на Украине погибли "сотни тысяч человек". Об этом в эфире интернет-канала UMN рассказал бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Как утверждает военачальник, через некоторое время народ Украины решит "спросить" у власти, ради чего были "принесены в жертву" десятки и даже сотни тысяч человек. Генерал констатировал, что в ходе российской военной операции было потеряно уже 20% территорий страны, и на возвращение их под контроль Киева потребуются также десятки тысяч жизней.

Военный подчеркнул, что сохранение Украины как государства – заслуга не высшего политического руководства во главе с Владимиром Зеленским, а "самоорганизовавшегося" народа.

"То, что мы выстояли в феврале, марте и апреле, – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому, что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" – риторически поинтересовался генерал Кривонос.



Он добавил, что украинские власти не сделали ничего, чтобы сохранить жизни людей. По мнению генерала, если "стереть историю" невозможно, то невозможно также "стереть кровь" мирного населения, погибшего в том числе из-за неосторожности и некомпетентности действующего руководства страны. Бывший замглавы СНБО отметил, что Киев должен ответить за огромные потери как среди военных, так и среди простых украинцев.



"Давайте собирать тех, кто разбирается в определенных военных делах, проводить совещания и четко определять пути решения этих проблем, а не рассказывать нашему народу, что все у нас хорошо, что все у нас классно. Пусть расскажут это тем, кто уже похоронил своих сыновей – они в это уже не верят и не поверят никогда. И они будут задавать вопросы тем, кто врет нашим гражданам – в глаза им зададут вопросы, вживую когда-нибудь, почему мой сын или муж погиб, а ты остался живым? Это страшный вопрос, и когда-то его начнут задавать вживую", – подытожил Кривонос.

Сергей Кривонос – действующий генерал-майор ВСУ. После начала российской военной операции Кривонос более месяца возглавлял оборону международного аэропорта "Жуляны" - одного из важнейших стратегических объектов Украины.

29 августа украинские СМИ заявили о начале контрнаступления на Херсон. Военкоры сообщали об активизации ВСУ на Херсонском, Криворожском и Николаевском направлениях. 30 августа российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Атакующие понесли серьезные потери. 1 сентября российской стороне удалось предотвратить захват Запорожской АЭС украинским спецназом.