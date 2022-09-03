День 3 сентября в истории

День окончания Второй мировой войны (1945).

Эта памятная дата РФ была установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года, и отмечалась 2 сентября. В апреле 2020 года она была перенесена на 3 сентября.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет. Это единственный военный конфликт, в ходе которого было применено ядерное оружие.

Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. В неё были втянуты 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земли). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в водах четырёх океанов — Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого.

22 июля 1941 года Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Летом того же года начала создаваться антигитлеровская коалиция. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской и Потсдамской конференциях, объявил войну Японии, и на следующий день начал военные действия.

После разгрома советскими войсками Квантунской армии и потерей военно‑экономической базы в Северо‑Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась возможностей для продолжения войны.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». От имени союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США), от имени отдельных стран — адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.

Общие людские потери во Второй мировой войне составили от 60 до 65 миллионов человек, из них были убиты на фронтах около 30 миллионов.

День солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятная дата РФ, установленная федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли свыше 300 человек, в основном женщины и дети.

90 лет назад (1932) началось строительство канала Москва — Волга (ныне — канал им. Москвы).

Попытки соединить две реки предпринимались ещё в XVIII и XIX веках. К началу 1930-х годов столица стала испытывать серьёзный недостаток питьевой воды. Река Москва практически обмелела — около Кремля её можно было перейти вброд, а вода представляла собой смесь промышленных и иных отходов. В 1932 году было принято постановление Совета народных комиссаров «О строительстве канала Москва-Волга». Строительство длилось 4 года и 8 месяцев. 15 июля 1937 года состоялось торжественное открытие канала.

Канал имени Москвы — это одно из крупнейших в мире сооружений такого типа. Его длина составляет 128 км, ширина по поверхности — 85 м, по дну — 45 м, глубина — 5,5 м. Он включает в себя 11 шлюзов, 11 плотин, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, 7 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, заградительные ворота, грузовые и пассажирские причалы, 2 туннеля, два речных вокзала, маяки, а также ряд других сооружений (в общей сложности — более 240 объектов). Канал имени Москвы дает столице более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды.

142 года назад (1880) в Петербурге инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в мире электрический трамвай.

Изобретатель оснастил обыкновенный вагон конки электродвигателем и устройством, которое позволяло менять скорость и направление движения вагона.

Первая же демонстрация электротрамвая вызвала восторженные отклики в прессе. Казалось бы, вскоре он должен курсировать по улицам Санкт-Петербурга, но предприниматели, вложившие большие деньги в конку, которые ещё не окупились, сделали всё, чтобы не пустить новый вид транспорта в город.

Первая в мире регулярная пассажирская линия электрического трамвая была открыта в Берлине в мае 1881 года.

147 лет назад (1875) на Красной площади в присутствии императора Александра II произошла закладка здания Исторического музея.

Музей был основан 21 февраля 1872 года по ходатайству организаторов Политехнической выставки 1872 года. Его первоначальную коллекцию составили ряд экспонатов выставки и Чертковская библиотека.

В апреле 1874 года Московская городская дума подарила участок земли на Красной площади для постройки здания музея. Строительство по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Семенова велось шесть лет, с 1875 по 1881 год.

Торжественная церемония открытия музея прошла в дни коронационных торжеств Александр III 27 мая 1883 года. Открывал его сам император. Музей несколько раз менял название: в 1881-1917 годах — Императорский российский исторический, с 1917 года — Государственный российский исторический, с 1921 года — Государственный исторический.

Сегодня здесь на двух этажах в 39 залах представлена история России с древнейших времен до начала XX века. На 4 тысячах квадратных метров представлено около 22 тысяч экспонатов. А всего коллекция музея насчитывает около 5 миллионов единиц хранения.

196 лет назад (1826) указом императора Николая I было учреждено Министерство Императорского двора.

В его ведении находилось управление личным имуществом императора и членов императорской фамилии, финансовый контроль над всеми подведомственными ему учреждениями, организация придворных торжеств, устройство церемоний и коронований. Также министерство осуществляло цензуру произведений, исполнявшихся в императорских театрах и награждение орденами, медалями и знаками отличия. Оно не контролировалось Сенатом, и подчинялся исключительно императору. Первым министром Императорского Двора был назначен князь Пётр Волконский.

После Февральской революции 1917 года министерство было упразднено.