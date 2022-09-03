Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены

По слухам, 60-летний певец Григорий Лепс собрался на пенсию. Артист спровоцировал шумиху среди поклонников, намекнув на то, что он собирается завершить музыкальную карьеру. В недавнем интервью исполнитель хита «Рюмка водки» заявил, что не поддерживает пожилых коллег по цеху, которые не уходят со сцены, хотя уже не могут нормально петь. По словам артиста, он следовать их примеру не собирается и лучше посвятит время семье. Тем более в ближайшее время Лепс впервые станет дедушкой – его старшая дочь Инга ждет ребенка. Не удивительно, что после таких слов певца появились слухи, что он дает последние концерты, а потом отправляется на покой. Однако директор музыканта поспешил расставить точки над «i». Он уточнил, что его подопечный пока работает на износ и в отдыхе не нуждается, а в самое ближайшее время у него пройдет тур по России.«Абсолютная чушь, абсолютная глупость… У нас тур юбилейный, у нас по 18 концертов в месяц… С 14 числа начинается тур. До декабря через день идут концерты по нашей стране», — прокомментировал Владимир Урюпин сплетни про уход Лепса со сцены в беседе с «Известиями». Между тем фанаты все чаще замечают, что артист выглядит потрепанным и изможденным, а на последней афише столичного концерта он появился в образе бомжа. Публика считает, что на певце негативно сказался развод с Анной Шаплыковой, произошедший в прошлом году. Музыканту пришлось уйти из семьи, и теперь Лепс, по его собственным словам, живет в студии, потому что дом он оставил супруге и детям.