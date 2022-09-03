Дочь Константина Меладзе страдает психическим заболеванием
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Дочь Константина Меладзе страдает психическим заболеванием

Дочь Константина Меладзе страдает психическим заболеванием
Дочка композитора Константина Меладзе, Лия сделала признание и рассказала о своих проблемах.    Со стороны кажется, что 18-летняя дочь продюсера купается в роскоши и не знает трудностей. Но на самом деле Лия Меладзе страдает из-за серьезных проблем психологического плана. Девушке даже пришлось лечиться Младшая наследница Константина Шотаевича не стесняется говорить о том, что ее тревожит, так как это помогает ей в лечении. Лия уверена, что своим примером может помочь людям, попавшим в такую же ситуацию. «Мне ставили диагнозы, назначали таблетки, я лежала в больницах... Не давали опускать руки. Все боролись за то, чтобы я начала подпевать песням, кайфовать от ветра, красивого заката, мечтать, влюбляться и просто быть собой. Ни гормональный сбой, ни слабая психика никогда не заставят меня перестать говорить о психологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Мама сказала, что своими откровениями на темы, о которых говорить не принято, я помогу многим людям жить дальше и не сдаваться.
Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия. Казалось, что мы живем в симуляции, а люди, окружающие меня, придуманы. У меня пропадала память, казалось, я никогда не буду счастливой. Забыла, как это быть собой. Звонила родителям и истерично плакала из-за того, что никогда ничего не будет как раньше. Все, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек», — разоткровенничалась дочь Меладзе в личном блоге. На помощь Лие пришли, в первую очередь ее близкие. Они постарались сделать все, чтобы девушка пришла в себя. Кажется, им удалось. «Я часто рассказывала об этом в соцсети, это было частью терапии, но меня выставляли в СМИ ненормальным ребенком, говорили, мол, моя семья не заботится обо мне. Но она всегда была рядом, даже когда меня невозможно было выносить. Родители не спали со мной по ночам, возили по больницам. Они мои лучшие друзья. Им хотелось просто плакать вместе со мной, они дали мне все, чтобы я чувствовала себя лучше», — призналась девушка.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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