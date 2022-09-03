Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов
Сегодня, 07:45 Вадим Карасев
Вчера Microsoft обновила информацию в приложении Game Pass об играх, которые скоро должны убрать из подписки. Изначально проектов в списке игр на удаление было 10, но, как оказалось, их будет не менее 11 штук. В список проектов на удаление добавили еще и Flynn: Son of Crimson.
Watch this video on YouTube
Итого, 16 сентября из Game Pass удалят не менее 11 игр:
Flynn: Son of Crimson
Aragami 2
Bug Fables: The Everlasting Sapling
Craftopia
FINAL FANTASY XIII
The Artful Escape
I am Fish
SkateBIRD
Lost Words: Beyong the Page
Mighty Goose
A Plague Tale: Innocence
По материалам: newxboxone