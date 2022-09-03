Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов
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Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов

Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов


Вчера Microsoft обновила информацию в приложении Game Pass об играх, которые скоро должны убрать из подписки. Изначально проектов в списке игр на удаление было 10, но, как оказалось, их будет не менее 11 штук. В список проектов на удаление добавили еще и Flynn: Son of Crimson.


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Итого, 16 сентября из Game Pass удалят не менее 11 игр:



Flynn: Son of Crimson



Aragami 2



Bug Fables: The Everlasting Sapling



Craftopia



FINAL FANTASY XIII



The Artful Escape



I am Fish



SkateBIRD



Lost Words: Beyong the Page



Mighty Goose



A Plague Tale: Innocence
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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