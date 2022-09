Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов

Вадим Карасев





Вчера Microsoft обновила информацию в приложении Game Pass об играх, которые скоро должны убрать из подписки. Изначально проектов в списке игр на удаление было 10, но, как оказалось, их будет не менее 11 штук. В список проектов на удаление добавили еще и Flynn: Son of Crimson.

Watch this video on YouTube

Итого, 16 сентября из Game Pass удалят не менее 11 игр:

Flynn: Son of CrimsonAragami 2Bug Fables: The Everlasting SaplingCraftopiaFINAL FANTASY XIIIThe Artful EscapeI am FishSkateBIRDLost Words: Beyong the PageMighty GooseA Plague Tale: Innocence