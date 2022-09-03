Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье
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Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье

Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье
51-летняя актриса Евгения Крюкова похулиганила в Сети. Последние дни все звезды проводили практически одинаково: прощались с летом,  встречали осень, а еще торжественно провожали детей в школу и поздравляли с началом нового учебного года. А Евгения Крюкова поделилась весьма провокационным фото: 51-летняя актриса позирует со спины, юбка платья высоко взлетела, обнажая не только стройные ноги Евгении Крюковой, но и нижнее белье.
«А как вы относитесь к здоровому хулиганству? Я отлично! Провожаем лето. Пусть осень порадует нас хорошей погодой и яркими впечатлениями!» — написала Евгения. Поклонники восхитились актрисой: они считают, что она находится в прекрасной форме. Даже невозможно поверить, что это фигура женщины за 50. «Богиня!» «Вот это стройные ноги!» «Нереально красиво!» «Шикарный вид сзади» «Потрясающей красоты и стройности женщина, можно только позавидовать такой прекрасной форме» — прокомментировали восхищенные подписчики.
# Шоу-бизнес Крюкова Евгения
По материалам: z-aya

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