Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье

51-летняя актриса Евгения Крюкова похулиганила в Сети. Последние дни все звезды проводили практически одинаково: прощались с летом, встречали осень, а еще торжественно провожали детей в школу и поздравляли с началом нового учебного года. А Евгения Крюкова поделилась весьма провокационным фото: 51-летняя актриса позирует со спины, юбка платья высоко взлетела, обнажая не только стройные ноги Евгении Крюковой, но и нижнее белье.«А как вы относитесь к здоровому хулиганству? Я отлично! Провожаем лето. Пусть осень порадует нас хорошей погодой и яркими впечатлениями!» — написала Евгения. Поклонники восхитились актрисой: они считают, что она находится в прекрасной форме. Даже невозможно поверить, что это фигура женщины за 50. «Богиня!» «Вот это стройные ноги!» «Нереально красиво!» «Шикарный вид сзади» «Потрясающей красоты и стройности женщина, можно только позавидовать такой прекрасной форме» — прокомментировали восхищенные подписчики.