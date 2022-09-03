«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»
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«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»

«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» до устранения поломки двигателя

«Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. Об этом объявили в Telegram-канале компании.

На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

В «Газпроме» уточнили, что было получено предупреждение Ростехнадзора. В ведомстве заявили, что повреждения не позволяют безопасно эксплуатировать газотурбинный двигатель.

В компании добавили, что письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения было направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

В «Газпроме» также сообщили, что подобные утечки ранее обнаруживались на газоперекачивающих аппаратах с двигателями № 075, № 076 и № 120. Они прошли капитальный ремонт и находятся в состоянии вынужденного простоя. Также отмечается, что полное устранение неполадок, согласно данным Siemens, возможно только на специализированном ремонтном предприятии.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач озвучил последствия полной остановки «Северного потока». Он считает, что это приведет к дальнейшему росту цен и ухудшению ситуации с энергетической безопасностью в Европе.



Siemens Energy не увидела технических причин для остановки «Северного потока»

Компания Siemens Energy заявила, что заключение «Газпрома» о неисправности двигателя не является технической причиной для полной остановки газопровода, заявили ее представители.

Там добавили, что это обычная процедура, которая входит в работы по техобслуживанию, и в прошлом такие утечки не приводили к остановке производства. В компании также уточнили, что на компрессорной станции «Портовая» достаточно дополнительных турбин, чтобы продолжить работу «Северного потока».

В Siemens Energy указали, что в настоящее время у них нет контракта на проведение ремонтных работ на «Северном потоке», однако компания готова их начать.

Еврокомиссия сочла решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом», заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер. Он назвал Москву ненадежным партнером. По словам Мамера, российская сторона «предпочитает жечь газ в факелах вместо исполнения контрактных обязательств перед Евросоюзом».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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