Глава Xbox Game Studios назвал самую ожидаемую игру от команд Xbox

Вадим Карасев





В недрах Xbox разрабатывается огромное количество игр — у Xbox Game Studios (не считая Bethesda) более десятка крупных студий, некоторые из которых работают работают сразу над несколькими проектами. Не так много людей знают полный список игр, которые находятся в разработке. Но точно в курсе всех проектов Мэтт Бути — глава Xbox Game Studios.

На днях Мэтт Бути выступал в подкасте у Маойра Нельсона. Он рассказал некоторые детали о проектах в разработке, естественно, без спойлеров. При этом, Бути назвал и самую ожидаемую игру от внутренних команд Xbox. По его словам, больше всего он ждет новый проект inXile Entertainment (создатели Wasteland). Официально новый проект inXile Entertainment не представлен, но Бути заявил, что в нем будут «очень крутые механики», из-за которых эта игра его и заинтересовала.

Отметим, ранее появлялись слухи об игре, которая находится в разработке у inXile Entertainment. Согласно данным инсайдеров, проект создается под кодовым названием Project Cobalt, и он представляет собой масштабную RPG в сеттинге стимпанка.