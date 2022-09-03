Глава Xbox Game Studios рассказал о состоянии разработки Fable от Playground Games

Вадим Карасев





Анонсированная 2 года назад игра Fable от студии Playground Games до сих пор не демонстрировалась игрокам. Когда она выйдет — тоже неизвестно. При этом, как рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути, игра уже на хорошей стадии разработки. По его словам, пока разработчики не хотят показывать игру, но многое уже готово, и это впечатляет Бути:

Частично моя работа в том, чтобы «прикрывать» команду, когда она не хочет показывать что-то раньше времени, пока это не готово. Но если и есть игра, в случае с которой я наоборот выступают за скорейший показ каждый раз, когда ее вижу, то это Fable. Уж очень много в ней всего крутого, но мне команда ясно дала понять, что я не смогу ничего показать, пока она не будет готова.

Вместе с тем, Мэтт Бути заявил, что Playground Games умеет делать впечатляющие вещи не только с гоночными проектами:

По поводу Playground Games скажу, что то мастерство и преданность, которые они привнесли в Forza Horizon, все это будет и по отношению к Fable — поверьте, вы это заметите. Скажем честно, передача Fable гоночной команде могло немного ошарашить, но они доказали, что действительно знают свое дело, и я с нетерпением жду, когда придет время, чтобы показать больше.

Напомним, новая Fable создается для Xbox Series X | S и PC.