Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядит на самом деле
51-летняя Лера Кудрявцева давно удивляет поклонников своим внешним видом - многие из них поражаются, как женщина в ее возрасте умудряется так свежо выглядеть. Однако звезда призвала фанатов не обольщаться, показав себя без прикрас.
Накануне в соцсетях появилось фото ведущей программы "Секрет на миллион" на НТВ, на котором она запечатлена, мягко говоря, в весьма неудачном ракурсе.
По снимку можно сделать вывод, что у 51-летней телеведущей глубокие морщины и словно опухшее лицо.
Сама Лера Кудрявцева отнеслась к получившемуся кадру с самоиронией, репостнув его на своей странице. Звезда объяснила свой поступок тем, что ей "пофиг".
"Это я, девочки!!! Так что не стройте иллюзий", — подписала снимок знаменитость, которая выглядит в телеэфире совсем по-другому.Видео 51-летняя Лера Кудрявцева в студии
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о расставании с мужем
Телеведущая недавно обрушилась на российских журналистов, которые распространяют фейки о ее личной жизни. Это произошло после того, как в СМИ все чаще стали появляться громкие заголовки о якобы случившемся расставании Леры Кудрявцевой с супругом-хоккеистом.
"Желтые СМИ такие милые. Журналистика в *опе к сожалению. Придумывают новости из ничего. Выставил песню - сочинили статью. Написала пост - придумали еще одну. Встретилась с подругой - "встретилась с адвокатом":))) Ключевые слова "придумали и сочинили", - заявила знаменитость.
Кроме того, Лера Кудрявцева нецензурно послала собственных недоброжелателей на три буквы.