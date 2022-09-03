Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядит на самом деле

Вадим Карасев

51-летняя Лера Кудрявцева давно удивляет поклонников своим внешним видом - многие из них поражаются, как женщина в ее возрасте умудряется так свежо выглядеть. Однако звезда призвала фанатов не обольщаться, показав себя без прикрас.

Накануне в соцсетях появилось фото ведущей программы "Секрет на миллион" на НТВ, на котором она запечатлена, мягко говоря, в весьма неудачном ракурсе.



51-летняя Лера Кудрявцева показала фото без макияжа

По снимку можно сделать вывод, что у 51-летней телеведущей глубокие морщины и словно опухшее лицо.

Сама Лера Кудрявцева отнеслась к получившемуся кадру с самоиронией, репостнув его на своей странице. Звезда объяснила свой поступок тем, что ей "пофиг".

"Это я, девочки!!! Так что не стройте иллюзий", — подписала снимок знаменитость, которая выглядит в телеэфире совсем по-другому.

Видео 51-летняя Лера Кудрявцева в студииЛера Кудрявцева прокомментировала слухи о расставании с мужем

Телеведущая недавно обрушилась на российских журналистов, которые распространяют фейки о ее личной жизни. Это произошло после того, как в СМИ все чаще стали появляться громкие заголовки о якобы случившемся расставании Леры Кудрявцевой с супругом-хоккеистом.

"Желтые СМИ такие милые. Журналистика в *опе к сожалению. Придумывают новости из ничего. Выставил песню - сочинили статью. Написала пост - придумали еще одну. Встретилась с подругой - "встретилась с адвокатом":))) Ключевые слова "придумали и сочинили", - заявила знаменитость.

Кроме того, Лера Кудрявцева нецензурно послала собственных недоброжелателей на три буквы.

И главное фото 10-20-летней давности и пострашней ))))) Люблю вас всей душой. И да на всяк случай, если что произойдет - я сообщу, а пока идите на ***!

Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о расставании с мужем