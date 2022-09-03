Гороскоп от Василисы Володиной на 4 сентября 2022 года: проживите этот день в гармонии с собой и с миром

Василиса Володина, ориентируясь на расположение небесных светил, рассказала, как знакам зодиака 4 сентября 2022 года избежать неприятных моментов в жизни. Этот день для многих может оказаться одним из самых спокойных и светлых. Главное, удержать эмоциональное равновесие, быть в гармонии с самим собой и с миром.

Советы астролога на 4 сентября 2022 года для знаков огненной стихии

Овен (21 марта — 19 апреля)

Рабочий процесс будет протекать без каких-либо значительных неприятностей. Особенно хорошо будут получаться новые и интересные дела, освоение которых Овнам доставит удовольствие. Негативные эмоции лучше не распространять на окружающих. Для их нейтрализации вполне подойдут занятия спортом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Звёзды многим представителям этого знака посылают испытания на прочность характера и выдержку. Надо быть готовым к возникновению конфликтных ситуаций. Астролог советует не нарушать свою внутреннюю гармонию и избегать споров. Тем знакам, кто занят умственной и интеллектуальной работой, повезёт больше. Их спокойный рабочий процесс не будет нарушен. В семейных заботах внимания потребуют родственники старшего поколения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астролог рекомендует все дела дня 4 сентября спланировать так, чтобы они принесли не только материальное, но и моральное удовлетворение. Эмоциональное восприятие окружающей обстановки располагает к удачным деловым контактам, налаживанию связей. Хорошее время для проведения отдыха в семейном кругу, для совместных занятий, интересных для всех членов семьи.

Гороскоп на 4 сентября 2022 года для знаков зодиака стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Работа занимает основное время и внимание Тельцов. Планеты способствуют творческому потенциалу. Укрепится финансовое положение. В любовной сфере астролог советует не проявлять инициативы. Пусть её проявит партнёр. А Тельцам лучше просто скорректировать ситуацию по своему усмотрению.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Активные действия и целеустремленность помогут наладить отношения с руководством, добиться заслуженного уважения сослуживцев. Только обходиться нужно без авантюр и лишнего риска. Астролог предостерегает от ненужных трат. К выбору покупок надо подходить разумно. Возрастёт сексуальность и внешняя притягательность. Поэтому Девы не будут обделены вниманием противоположного пола.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Во всех делах нужна разумная умеренность. Желательно подвести итоги своих прошлых достижений. Они послужат стимулом к дальнейшему продвижению вперёд. Звёзды не рекомендуют проявлять раздражительность, впадать в крайности. Надо постараться проявлять спокойствие в любых ситуациях.

Астрологический прогноз для знаков воздушной стихии на 4 сентября 2022 года

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Поддержка планет почти не коснётся этого знака зодиака. Трудно будет держать под контролем свои эмоции. Поэтому не следует заниматься ответственными делами, требующими точного расчёта. Чтоб не допустить обострения семейных отношений, надо постараться сразу же максимально улаживать возникающие недоразумения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В данный период может наблюдаться смена настроения, которая влияет на отношения как в личной жизни,так и в деловой сфере. Астролог советует избегать принятия спонтанных и необдуманных решений. Ошибки могут существенно отразиться на последующих событиях в жизни Весов. А вот для освобождения от ненужных контактов и связей время наступает благоприятное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Звездное расположение благоволит этому знаку зодиака. Расцветают творческие способности, хорошо работает интуиция. Всё это позволяет плодотворно завершать все начавшиеся дела. Запас жизненной энергии требует новых свершений. Следует его направить на созидательные и добрые дела. Астролог советует особое внимание уделять своим детям, чтоб не упустить чего-то важного в их жизни.

Гороскоп для знаков стихии Воды на 4 сентября 2022 года

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный период будет наблюдаться у Рака. Время удачно подойдёт для самосовершенствования, развития своей духовной жизни. Многим представителям удастся разобраться с дальнейшими целями или определиться в выборе профессии. Отношения с любимым человеком могут пойти на новый виток развития. Астролог советует не торопиться с судьбоносным решением и всё хорошенько продумать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Данный день будет проходить активно, но может наблюдаться поспешность в делах и поступках. Звёзды не советуют совершать опрометчивые действия. Мелочи тоже могут повлиять на результаты деятельности Скорпионов. Не стоит упускать их из вида. Достичь гармоничных отношений в семье поможет выдержка и бережное отношение к чувствам партнёра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в этот день всё будет легко даваться. Ничто не выбьет из привычного режима. Благодушное настроение и позитивный настрой позволят провести данный период в душевном равновесии и в гармонии с окружающими. Обидные замечания не будут восприниматься всерьёз, даже к недругам не возникнет неприязни.