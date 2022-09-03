Гоша Куценко поделился фото до облысения

Актер Гоша Куценко поделился снимком, когда еще был с волосами. Артист очень оригинально поздравил своих многочисленных подписчиков в социальных сетях с началом осени и нового учебного сезона. Он опубликовал фотографию, на которой позирует абсолютно неузнаваемым. Дело в том, что у брутального артиста, которого все привыкли видеть лысым, на голове волосы, и это не парик. Просто он поделился редким снимком — показал, как выглядел, когда учился в старших классах. «С началом путешествия к свету, ибо учение — свет, а знание — сила!» — подписал снимок актер.«Вот это красавец!», «Абсолютно не узнать — на Сергея Есенина так похож», «Другой человек! Неужели это вы?» — прокомментировали поклонники. Когда-то у актера были и длинные волосы, почти до плеч. Избавиться от них артист решился в 1996 году. Идея обриться наголо пришла ему в голову неожиданно, после свидания с тогдашней супругой Марией Порошиной. Гоша Куценко избавился от шевелюры на эмоциях, но нисколько не жалеет о своем поступке. Более того, лысым он стал выглядеть более мужественно, чем привлек внимание режиссеров, которые искали подобный типаж для своих проектов. Кстати, еще один популярный актер, Дмитрий Нагиев, что с волосами, что без – тоже истинный секс-символ, как и Гоша Куценко. В юности у актера была пышная шевелюра, однако со временем он пришел к образу брутального лысого мужчины. Стоит заметить, что количество поклонниц после перемены имиджа значительно увеличилось, а карьера пошла в гору.