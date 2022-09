Игру Flintlock: The Siege of Dawn для Game Pass хвалят в первых превью

Вадим Карасев





Несколько дней назад разработчики Flintlock: The Siege of Dawn представили новое геймплейное видео. В 5-минутном ролике показали основные механики игры, но даты релиза у нее все еще нет. Но известно, что выйдет Flintlock: The Siege of Dawn на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, плюс сразу попадет в подписку Game Pass.

Теперь же появились первые превью на игру Flintlock: The Siege of Dawn от журналистов, которые получили возможность опробовать проект в рамках Gamescom. В целом, игру многие хвалят, отмечая, что она старается находиться где-то между God of War (с точки зрения стиля повествования) и Bloodborne (с точки зрения сражений и открытого мира).

В Flintlock: The Siege of Dawn не придется тратить массу усилий, чтобы убить каждого встречного монстра, как это принято в Souls-проектах. Однако, и простого геймплея ждать не стоит, особенно если говорить о битвах с боссам. Кроме того, разработчики рассказали журналистам, что в игре Flintlock: The Siege of Dawn будет выбор уровня сложности.

Журналистам дали не так много времени, чтобы опробовать Flintlock: The Siege of Dawn. Но они отметили, что в игре явно есть чем заняться, помимо основного сюжета. Открытый игровой мир имеет множество необязательных для прохождения подземелий и боссов. Есть и побочные миссии, вот что пишет об этом портал IGN: «Можно наткнуться на самые разные случайные истории, от человека, ограбленного на обочине, до целого культа, одержимого смертью».

Выйти игра Flintlock: The Siege of Dawn должна в начале 2023 года.