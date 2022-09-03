Яна Поплавская в гневе обрушилась на Гудкова
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Яна Поплавская в гневе обрушилась на Гудкова

Яна Поплавская в гневе обрушилась на Гудкова
Актриса Яна Поплавская в шоке от творчества юмориста.   Александр Гудков снял пародию на клип Шамана «Я русский!», назвав свою композицию «Я узкий». Творчество юмориста до глубины души возмутило Яну Поплавскую. Артистка не стала молчать и рассказала подписчикам все, что думает об экс-капитане команды КВН «Федор Двинятин». В своем Telegram-канале актриса обрушилась с критикой на Гудкова. Она говорит, что ничего смешного в пародии нет. «Фрик по имени А. Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта Шамана «Я русский!» Там, с его точки зрения, все умно и смешно. И самое веселое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине», — возмущена 55-летняя Яна Евгеньевна. Однако не только юморист вызывает негативные чувства у артистки. Других звезд, которые уехали за границу, она сравнила с придворными шутами, почувствовавшими власть.
«Видно такими шутами в какой-то момент и постарались стать многие лицедеи. Они стали стали править бал, решили, что короли — это они. Начали захватывать телевидение, культуру, рекламный рынок. Как прекрасно, что их время прошло! Жрали-пили, а когда пришло время поддержать страну, ребят-военных, президента, так сразу повернулись жопой. Люди мечтают о зачистке от этого говна!» — продолжает Поплавская. Подписчики согласны со звездой. «Абсолютно точно Миша Шахназаров про Гудкова сказал: «Ты не узкий, ты плоский»; «Гудков всегда вызывал недоумение. В чем там юмор, талант?»; «Как идиот малолетний просто поиздевался над песней, исковеркав имя русских людей. Здесь нет юмора», — возмущаются комментаторы. Яна Евгеньевна нередко проходится по звездам отечественного шоу-бизнеса. Ранее она высказалась о скандальном заявлении Ольги Бузовой, сделанном во время VK Fest. Неожиданно для всех певица со сцены призналась в своем пристрастии к мужским достоинствам больших размеров. «Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы», — сокрушалась актриса.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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