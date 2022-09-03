Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
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Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России

Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в РоссииNHK: японский автоконцерн Hino Motors отказался от строительства завода России

Японский производитель автобусов и грузовой техники Hino Motors отказался от строительства. Об этом сообщил телеканал NHK, сославшись на своего информатора в компании.

Автоконцерн отказался от запуска производства в России из-за задержек в графике строительства и налоговыми проблемами. При этом решение Hino Motors не объясняется напрямую с кризисом на Украине, отмечает кана

«Изначально компания планировала расширить свой бизнес в России за счет организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в России… однако… строительство было решено отменить, потому что нельзя было ожидать выгоды из-за задержки строительства и налоговых причин»,— подчеркнули представители предприятия.

В материале отмечается, что нынешнее ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию в концерне воспринимают медленным.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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