Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей

Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей

Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей

Ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года принесет большие перемены в жизнь многих людей. Данное явление начинается 10 числа и будет длиться до 2 октября включительно.

Что такое ретроградный Меркурий

Известно, что период ретроградного Меркурия способен принести в жизнь человека много сумятицы и неразберихи. Он имеет влияние практически на все сферы, наделяет людей несвойственным поведением. Многие эксперты и астрологи уверены, что именно наименьшая планета солнечной системы может принести людям больше всего хлопот.

С Меркурием принято связывать многие неприятности и большие проблемы, которые происходят во время ретрограда. О том, как перенести такой трудный период и не упасть духом, поведала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.


В этот раз планета начинает свое движение в знаке Весов, отправляясь спустя четырнадцать дней в знак Девы. В этот период стоит более внимательно следить за своими высказываниями, чтобы никого не обидеть словом.

С осторожностью также важно подходить к планированию своих дел, чтобы не нарушить привычный режим. Есть большой риск, что во время ретрограда могут наблюдаться сбои в технике. В жизни возникнут новые события, которые направят в прошлое и заставят подумать о некоторых жизненных моментах.

Что разрешено делать в период ретроградного Меркурия в сентябре 2022 года

Стоит более тщательно все продумывать перед тем, как начинать действовать. Не забывайте, что Меркурий всегда противостоит Юпитеру, который способен расширить возможности человека. Поэтому важно подходить к решению каждого серьезного вопроса обдуманно и ответственно. Любые события, даже самые неожиданные и неприятные, должны восприниматься спокойно, без лишних эмоций.


В это время выпадает отличный шанс, чтобы пойти на примирение со старыми врагами. Ретроградный Меркурий также даст возможность найти хорошую работу. Единственное, о чем не стоит забывать – это тактичность в отношениях и дипломатичность в деловой сфере.

Для представителей искусства приходит хорошее время, чтобы начать творить настоящие шедевры. Ваше чувственное принятие красоты будет на высоте. Поэтому свою энергию важно направить на сотворение уникального произведения, которое покорит всех.

Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия

Есть большая вероятность, к может вернуться старая любовь, но все будет не по-настоящему. Ваши чувства обусловлены только поведением планеты, поэтому любая интрижка с бывшим парнем надолго не затянется. Нужно понимать, что спустя небольшое количество времени вы вернетесь в свое прежнее русло, поэтому не стоит возобновлять старые отношения.


Не нужно строить планы на далекое будущее, ведь все, что вы в это время наметите, вероятнее всего, обернется громким провалом. Перенесите планирование на более успешное время, пока не утихнет влияние планеты. Лучше уделите больше внимания однодневным делам, которые можно легко заставить работать в свою сторону.

По возможности стоит перенести подписание важных договоров и контрактов на более благоприятное время. Всю бытовую технику, которая есть в вашем доме, используйте минимально. В такие периоды она может выходить из строя.

Стоит отметить, что Меркурий несет ответственность за речь, контакты, интеллект и переговоры. Поэтому в первую очередь ретроградность затронет именно указанные сферы, дела в которых пойдут совсем не так, как вы ожидали.

# Общество Космос
По материалам: rsute

Последние новости

На комика Гудкова написали заявление в Генпрокуратуру за клип «Я узкий»
На комика Гудкова написали заявление в Генпрокуратуру за клип «Я
Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей
Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея Разина
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея
Пожалуй, самый лучший фокусник
Пожалуй, самый лучший фокусник
Сталлоне рассказал о неудачной попытке получить роль в «Крестном отце»
Сталлоне рассказал о неудачной попытке получить роль в «Крестном отце»
Мужчина угнал самолет и пригрозил врезаться в супермаркет
Мужчина угнал самолет и пригрозил врезаться в супермаркет
SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO
SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO
Сергей Лазарев признался, что ограничивает детей
Сергей Лазарев признался, что ограничивает детей
Сати Казанова рассказала, какой продукт не даст своему будущему ребенку
Сати Казанова рассказала, какой продукт не даст своему будущему
В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Twitter захотела прочитать личную переписку со смартфона Илона Маска
Twitter захотела прочитать личную переписку со смартфона Илона Маска
Забавные животные для поднятия настроения (15 фото)
Забавные животные для поднятия настроения (15 фото)

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул календарь (17 фото)
Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Экстремальный полет от первого лица
Экстремальный полет от первого лица

Еще по теме

Ретроградный Меркурий - миф или настоящая катастрофа
Начало ретроградного Меркурия 14 октября 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Ретроградный Меркурий в 2019 году
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода