Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей

Ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года принесет большие перемены в жизнь многих людей. Данное явление начинается 10 числа и будет длиться до 2 октября включительно.

Что такое ретроградный Меркурий

Известно, что период ретроградного Меркурия способен принести в жизнь человека много сумятицы и неразберихи. Он имеет влияние практически на все сферы, наделяет людей несвойственным поведением. Многие эксперты и астрологи уверены, что именно наименьшая планета солнечной системы может принести людям больше всего хлопот.

С Меркурием принято связывать многие неприятности и большие проблемы, которые происходят во время ретрограда. О том, как перенести такой трудный период и не упасть духом, поведала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.





В этот раз планета начинает свое движение в знаке Весов, отправляясь спустя четырнадцать дней в знак Девы. В этот период стоит более внимательно следить за своими высказываниями, чтобы никого не обидеть словом.

С осторожностью также важно подходить к планированию своих дел, чтобы не нарушить привычный режим. Есть большой риск, что во время ретрограда могут наблюдаться сбои в технике. В жизни возникнут новые события, которые направят в прошлое и заставят подумать о некоторых жизненных моментах.

Что разрешено делать в период ретроградного Меркурия в сентябре 2022 года

Стоит более тщательно все продумывать перед тем, как начинать действовать. Не забывайте, что Меркурий всегда противостоит Юпитеру, который способен расширить возможности человека. Поэтому важно подходить к решению каждого серьезного вопроса обдуманно и ответственно. Любые события, даже самые неожиданные и неприятные, должны восприниматься спокойно, без лишних эмоций.





В это время выпадает отличный шанс, чтобы пойти на примирение со старыми врагами. Ретроградный Меркурий также даст возможность найти хорошую работу. Единственное, о чем не стоит забывать – это тактичность в отношениях и дипломатичность в деловой сфере.

Для представителей искусства приходит хорошее время, чтобы начать творить настоящие шедевры. Ваше чувственное принятие красоты будет на высоте. Поэтому свою энергию важно направить на сотворение уникального произведения, которое покорит всех.

Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия

Есть большая вероятность, к может вернуться старая любовь, но все будет не по-настоящему. Ваши чувства обусловлены только поведением планеты, поэтому любая интрижка с бывшим парнем надолго не затянется. Нужно понимать, что спустя небольшое количество времени вы вернетесь в свое прежнее русло, поэтому не стоит возобновлять старые отношения.





Не нужно строить планы на далекое будущее, ведь все, что вы в это время наметите, вероятнее всего, обернется громким провалом. Перенесите планирование на более успешное время, пока не утихнет влияние планеты. Лучше уделите больше внимания однодневным делам, которые можно легко заставить работать в свою сторону.

По возможности стоит перенести подписание важных договоров и контрактов на более благоприятное время. Всю бытовую технику, которая есть в вашем доме, используйте минимально. В такие периоды она может выходить из строя.

Стоит отметить, что Меркурий несет ответственность за речь, контакты, интеллект и переговоры. Поэтому в первую очередь ретроградность затронет именно указанные сферы, дела в которых пойдут совсем не так, как вы ожидали.